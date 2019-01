Denuncian el despido de una trabajadora del metro de Granada y piden su reingreso | Vídeo

Representantes del Sindicato Ferroviario de Andalucía se han concentrado este jueves a las puertas de los juzgados de Caleta para denunciar el despido de una trabajadora del metro de Granada, Yolanda Gómez, que consideran “nulo” por dos razones que ha explicado José Aroca, el responsable de dicho sindicato. Una de ellas es que “no se ha acreditado en ningún caso la justificación a este despido” y la otra es que “tampoco el Comité de Empresa, que estaba ya constituido, ha tenido conocimiento previo para poder hacer una valoración o subsanar cualquier problema que pudiera haber habido con la trabajadora”. Yolanda Gómez ha asegurado que “no hay ningún motivo para ese despido”, que fue “inesperado, sin previo aviso ni explicaciones”. El motivo recogido en la carta de despido es “la queja de un usuario”, pero “no está contrastada” ni se alude a ella, según ha comentado. Por ello, tanto la trabajadora como el sindicato piden la readmisión.

El responsable del Sindicato Ferroviario de Andalucía considera que detrás de este despido, “el motivo real, de fondo”, está en que Yolanda Gómez fue “una de las primeras trabajadoras que iniciaron la labor sindical dentro de la empresa”. José Aroca ha recordado que Yolanda “ya trabajaba en Avanza, pues venía del metro de Málaga”, por lo que “no es una persona nueva, sino que tiene antigüedad”. “Es por eso por los que pensamos que detrás hay una represión sindical clara. No lo pone en la carta de despido, pero es la razón fundamental para el despido porque no hay una razón objetiva”, ha agregado.

La readmisión de Yolanda Gómez estaba dentro de las negociaciones del convenio colectivo, pero según ha comentado José Aroca, “la empresa siempre se ha negado a cualquier tipo de negociación” y “ha hecho oídos sordos”. En cuanto al convenio colectivo, ha afirmado que desde antes de Navidad están “esperando un documento de trabajo con todos los puntos de acuerdo o no acuerdo que había en el convenio”, pero, a fecha de hoy, todavía no les han presentado el documento. “Está estancada la negociación. La próxima es el día 15 y esperamos que ese día o antes tengamos la consideración para poder opinar, pero ahora está en ‘standby’. A eso unimos la falta de material y de servicio digno para la ciudadanía de Granada, también de regulación semafórica, que hace que el metro no vaya a la velocidad que puede”, ha agregado.

RETRASOS EN EL METRO

Respecto a los retrasos en el metro, de los que los usuarios se han quejado en los últimos días, el presidente del Comité de Empresa de Metro de Granada ha asegurado que no se debe “a una huelga encubierta”, como se ha comentado. “La deficiencia viene dada ya que faltan trenes en el servicio. Metro Granada consta de 30 trenes y operativamente hay nueve, lo que hace que haya los huecos que hay”, ha argumentado. “Falta material y la Junta, la Agencia de Obra Pública y Avanza no se preocupan por establecer el servicio con normalidad y agregar los trenes para realizar bien el trabajo”, ha añadido. También ha asegurado que “algunos cruces semafóricos no están bien sincronizados con el tráfico rodado”, lo que provoca que el metro vaya “más lento de lo que podría ir” y, además, “hay un tren que lleva un año y medio deshuesado en talleres y cocheras por la dejadez de la Junta, la Agencia de Obra Pública y Avanza”.

