Decomisan casi una tonelada de níscalos en Granada

La Guardia Civil de Bérchules, ha procedido a la intervención de 198 cajas de níscalos (Lactarius deliciosus) con un peso aproximado de 990 kilos, descubiertos al identificar dos vehículos en la madrugada del pasado día 24.

Los hechos ocurrieron en la carretera A-4130, a la altura del kilómetro 31,300, a su paso por la localidad de Mecina Bombarón, en el término municipal de Alpujarra de la Sierra, la patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Bérchules procedió a la identificación de varios vehículos encontrando que dos de ellos iban cargados de cajas con hongos.

Requerida la documentación que acredite la procedencia o trazabilidad del producto que trasportaban, manifestaron carecer de documentos al haberlos recolectados ellos en la sierra de dicha localidad, situada dentro del Espacio Natural de Sierra Nevada.

La recolección de productos en los espacios naturales, está regulada por la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres, requiriéndose autorización para la recolección y aprovechamiento de los productos silvestres, salvo las excepciones previstas para aquellos casos cuyo fin es el autoconsumo de determinadas especies.

Por este hecho se procedió a la identificación de los ocupantes de los vehículos controlados, haciéndoles saber que eran denunciados por supuesta infracción a la mencionada Ley 8/2003, decomisándoles los níscalos que transportaban por exceder de las cantidades autorizadas.

Las denuncias formuladas fueron remitidas a la autoridad competente, Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, procediéndose a la destrucción de los níscalos decomisados.

La Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre recogida de setas en los terreros forestales de la provincia, establece un condicionado para la recogida de pequeñas cantidades de estos productos, del que podemos destacar los siguientes párrafos:

-La recolección de setas para autoconsumo no superará los cinco kilogramos por persona y día.

-La recogida no conllevará alteración en la capa superficial del suelo, prohibiéndose el empleo de herramientas.

-Se utilizarán cestas o elementos que permitan la aireación y dispersión de las esporas.

-No se permite la circulación de vehículos campo a través.