David Iriarte: “Somos una piña” | Vídeo

El ala-pivot del Covirán Granada ha querido hacer un pequeño repaso a la actualidad de su equipo. Además, analiza las posibilidades del Fundación de disputar los play offs y resalta porqué el conjunto rojinegro se diferencia de otros planteles.

¿Qué valoración hace de la temporada hasta el momento?

“Creo que estamos en muy buena forma e incluso superando las expectativas que teníamos nosotros mismos del lugar en el que podríamos estar. Estamos compitiendo a muy buen nivel contra todos los equipos. La liga está muy apretada”.

¿Cómo se encuentra a nivel individual?

“Últimamente me encuentro mejor que nunca. Estoy tirando con mucha confianza y me encuentro físicamente muy bien. Me alegro de poder ayudar al equipo, aportar minutos de calidad y espero seguir haciéndolo”.

¿En qué se diferencia el Coviran Granada al resto de equipos?

“La característica más especial que tenemos es que somos muy amigos todos. Antes de entrenar ya estamos hablando de nuestras cosas. Acaba la sesión y hay gente que se queda una hora solo para charlar. La fortaleza que tiene el equipo creo que viene de que seamos una piña”.

¿Cuál es el objetivo en lo que queda de temporada?

“Un objetivo muy bonito sería jugar los playoffs, competir en primera ronda y a ver hasta dónde podemos llegar”.