‘Daniel’ en el juicio del caso Romanones: “Tenía pánico cada vez que me tenía que quedar a dormir allí” | Galería

Continúa la causa contra el padre Román por lo supuestos abusos que llevó a cabo a un menor de su parroquia desde 2004 con una de las declaraciones fundamentales del juicio: la del joven que denunció estos hechos y a quien se conoce como ‘Daniel’ para preservar su intimidad.

Durante el juicio, el joven se ha derrumbado y ha gritado a Román M.V.C. y a los sacerdotes que testificaron ayer en calidad de testigos: “Hijos de puta. Os podéis morir, asquerosos”, entre otros apelativos, durante un juicio marcado por la tensión.

‘Daniel’ ha narrado los hechos que presuntamente vivió durante su etapa en la parroquia y en los que el padre Román sería el principal actor de los abusos, sobre quien ha señalado que “por la mañana en la homilía puede estar hablando de amor fraternal y por la tarde violando niños”.

Según ha explicado ‘Daniel’, en estos abusos también habrían participado más sacerdotes, a quienes ha nombrado ante el juez que instruye la causa. En la vista que aún continúa, ‘Daniel’ ha contado: “Tras poner una película pornográfica en la habitación de Román en los Pinillos, hubo tocamientos entre dos de los sacerdotes, se hicieron una felación y Román me pidió que tocara a uno de ellos”.

“Con Román, los contactos empezaron en 2004, con una masturbación. Yo pedí dormir en una cama aparte y me dijo que no, que era un privilegio dormir con él. A la tercera o cuarta vez, ya me tocaba el pene, me masturbaba y me pedía que yo también lo hiciera. Se daba en bastantes ocasiones y yo tenía pánico cada vez que me tenía que quedar a dormir porque sabía que me tocaba hacerlo”, ha añadido.

Al ser preguntado por su vuelta a la parroquia a pesar de estos sucesos, ‘Daniel’ ha explicado que lo hacía “porque tengo miedo, porque llevo desde los siete años mirando al todopoderoso, líder, padre espiritual”. “Para mí había ocupado un puesto de padre y yo me fiaba al 100% aunque no lograba entenderlo”, ha matizado.

Asimismo, ‘Daniel’ ha comentado que las masturbaciones comenzaron a partir de 2004, cuando “me metían un índice en el ano para poder llegar a eyacular antes” y penetración anal hubo hasta en dos ocasiones, cuando “me introdujo el pene hasta que me dolió y me retiré”.

“Era frecuente verlos bañarse desnudos por la noche en la piscina y que fueran a ducharse desnudos a la ducha de la piscina”, cuenta ‘Daniel’.

Cuestionado por los motivos que le llevaron a no mencionar las penetraciones ni a la Policía ni al Papa Francisco en la misiva que le envió, ‘Daniel’ argumenta: “Para mí la penetración no es lo más grave, sino todos los hechos en su conjunto”. Además, sobre las incongruencias encontradas en su denuncia de los hechos, el joven ha afirmado que “mentalmente no doy para más después de horas de interrogatorio. Lo que no dudo es que ese señor introdujo dos veces su pene en mi ano y que me ha masturbado”.

Entre las consecuencias que ha sufrido ‘Daniel’, según su discurso, se encuentra que “no puedo ir a misa a diario porque no puedo ver a un cura hablando de amor fraternal, que es lo que me llevó a que violaran y abusaran de mí”, además de sufrir arritmia, insomnio, pesadillas y aceleración cardíaca constante.

“Yo siempre defendí al padre Román y me enfrenté con mi familia. No tenía personalidad, capacidad de decisión y me limitaba a hacer lo que me decía”, ha comentado. A esto ha añadido: “Quiero terminar ya y me da igual. No puedo hacer nada, no puedo trabajar bien, no puedo sacarme esto de la cabeza”.

