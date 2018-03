¿Cuáles son los favoritos para el título y el descenso en Primera División?

Parece que fue hace nada cuando empezó la temporada 17-18 de la Liga Santander, y la realidad es que ya avanzamos por la segunda vuelta a paso firme y vislumbrando el final de la campaña. A estas alturas hay ciertas posiciones que ya parece que tienen dueño definitivo. Si quieres realizar apuestas de fútbol en liga, antes conoce qué equipos son los favoritos para ganar el título, y cuáles pueden descender.

A la lucha encarnizada por hacerse con el trofeo de campeón de Liga que mantienen FC Barcelona y Atlético de Madrid, se le une una pelea aún más tensa por evitar el descenso. Deportivo de La Coruña, Las Palmas, Levante y Málaga quieren eludir la zona baja pero esto se les está volviendo una tarea muy complicada.

¿Quién ganará la liga de Primera División? ¿Qué equipos lograrán mantener la categoría, y cuáles descenderán? Vamos a ver qué opciones tiene cada uno de los clubes en sus distintas disputas.

El Atlético de Madrid está consiguiendo que el FC Barcelona tenga que pelear



El conjunto que dirige Diego Pablo “El Cholo” Simeone está planteando una posibilidad que hace no tanto tiempo se veía imposible: pelear esta Liga 2017-2018 al Fútbol Club Barcelona. Los rojiblancos están haciendo las cosas muy bien y se recomponen de su inicio irregular al colocarse en segundo puesto, muy cerca del líder, el Barça.

Por su parte, el equipo blaugrana no pierde comba, pero hace unas cuantas jornadas disponía de una mayor ventaja respecto a sus perseguidores. No obstante, su máxima estrella Lionel Messi, sigue en lo más alto de cualquier clasificación particular de jugadores.

Lo que causa aún más dudas es quién será capaz de hacerse con la tercera plaza del campeonato, que daacceso directo a Champions League sin tener que pasar por rondas previas. El Real Madrid y el Valencia juegan sus últimas armas para conquistar tal posición, aunque sus caminos para llegar a ella están un tanto diferenciados.

Las últimas campañas jugadas por el Valencia no dieron los mejores frutos. Posiciones en la mitad de la tabla y sin opción a puestos europeos es lo que deparaba su suerte, pero este año hacen las cosas mucho mejor y tienen un objetivo claro: volver a disputar la Champions. El Real Madrid, por su parte, está realizando una temporada de Liga mucho peor, situándose el tercero o incluso el cuarto y centrándose en otras competiciones.

Solo se salvará del descenso el equipo que encadene una buena racha

En la parte baja hay, ahora mismo, cuatro equipos que no logran despegarse de las posiciones de peligro. Se trata de Las Palmas, Málaga, Levante y Deportivo de La Coruña, los cuales no logran encadenar más allá de un solo resultado positivo.

El Levante UD es el que mejor comenzó esta temporada de todos los mencionados, con 5 partidos seguidos invicto en las 5 primeras jornadas. Pero a partir de ahí cayeron en picado.Misma suerte corre el ‘Dépor’, uno de los dos conjuntos gallegos de la categoría y que teme por el descenso a Segunda División con 3 entrenadores ya en su haber este año.

Las Palmas, con su nuevo entrenador Paco Jémez, y tras haber arrancado un empate a 1 contra el FC Barcelona, quiere mantenerse en Primera División. El reto es complicado pues la concentración cada partido ha de ser máxima. Lo mismo ocurre con el Málaga, que puede acabar su temporada en desastre si no empieza a mejorar desde ya.