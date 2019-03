CSIF convoca huelga el 8M en la Administración para denunciar los incumplimientos en materia de igualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, convoca huelga con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para denunciar las situaciones de discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres de todo el mundo y levantar la voz a favor de la Igualdad.

A esta convocatoria de huelga están llamados miles de trabajadores y trabajadoras de las administraciones, empresas públicas y privadas. Se trata de huelga de una hora – en turno de mañana, tarde o noche- con la que el sindicato reivindica los incumplimientos por parte de las diferentes administraciones en las políticas de corresponsabilidad y conciliación familiar; eliminación de la brecha salarial; promoción de la Igualdad efectiva y lucha contra la violencia de género.

En este sentido, desde la aprobación del I Plan de Igualdad en 2011, el Gobierno reconoce la necesidad de mejorar todavía las medidas de conciliación: bolsa de horas, teletrabajo, cierre de ministerios a las 18 horas, configurar la lactancia como derecho individual, la brecha salarial y los obstáculos que afrontan las mujeres y que limitan la igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional. Asimismo, quedan pendientes medidas fundamentales como la ampliación del permiso de paternidad, frustrada tras la prórroga presupuestaria, el desarrollo del protocolo contra el acoso sexual, las unidades de igualdad o la reserva del 2% de la oferta de empleo público para mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, y con ocasión del 8 de marzo, CSIF ha informado sobre los resultados preliminares de una encuesta realizada sobre más de 4.000 personas en todo el territorio nacional, donde se pone de manifiesto que el 50 por ciento de las trabajadoras de nuestras administraciones públicas convive a diario con situaciones sexistas. De este modo, el 55% reconoce que existe un humor sexista en su trabajo y el 40% ha soportado piropos o comentarios sobre la apariencia y se ha sentido discriminada por ser mujer. Otros datos de la encuesta manifiestan que el 32% ha recibido comentarios ofensivos y un 9% correos electrónicos o whatsapp de naturaleza sexual. No obstante, ante estas situaciones el 86% de las encuestadas no comunica estas situaciones a la organización y en el 77% de los casos no existen protocolos de acoso sexual en su centro de trabajo o no los conocen.