Críticas a Pablo Motos por sus comentarios sobre el acento granadino

El director y conductor del programa ‘El Hormiguero’ Pablo Motos hizo en la noche de este martes un desafortunado comentario sobre el acento granadino que no pasó desapercibido y fue criticado en las redes sociales. En el programa con Jean Reno como invitado del día, dos científicos expertos en robótica, Javi, un granadino del equipo de Ciencia y otro invitado, Andrés, también de Granada, tuvieron que responder con elegancia a Pablo Motos cuando ironizó con la forma de hablar de los jóvenes. “¿Hablas así porque quieres o hablas así porque hablas así?”, preguntó el presentador a Andrés, a lo que el joven respondió: “No, es nuestro acento”.

El comentario, entre risas, no sentó muy bien a sus seguidores en Twitter, que no tardaron en poner de manifiesto su crítica. Recogemos aquí algunas de sus reacciones:

Pablo Motos: soy de Granada, pasado mañana celebramos el #DiadeAndalucia, me siento orgullosa de las #hablasandaluzas y no modifico mi forma de hablar en ninguna situación, no hay por qué hacerlo #JeanRenoEH

— Pilar Mesa (@pilarmesaarroyo) February 26, 2019