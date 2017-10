Convocan una concentración para exigir la reconexión ferroviaria por Moreda de inmediato

Un conjunto de asociaciones y organizaciones, formado por Granada en Marcha, Marea Amarilla, UGT, CGT, CCOO, Ferroviarios, Agraft, Facua, FEMEPAG, Centro Artístico y Literario de Granada y Ciudadanos por Granada, han convocado una serie de acciones para pedir al Ministerio de Fomento que reactive de forma inmediata las conexiones ferroviarias a su paso por Moreda.

“Granada está sin trenes. Primero se suspendió el servicio con Madrid y después con Barcelona y Valencia por la vía de Moreda. Fomento dijo que esta situación era provisional y se restablecerían los servicios en unos meses pero ya va para tres años”, reza el comunicado emitido por el conjunto de colectivos.

Y es que, los integrantes del manifiesto ponen en duda las versiones que desde el Gobierno emiten. “El Ministro de Fomento dijo hace unos meses que no se había restablecido el tráfico porque suponía inversiones millonarias y sigue sin considerar la reconexión del tren. Sabemos que esto no es así; el problema no reside en las vías, y hemos tenido varias pruebas de ello, ya que por ellas circulan algunos trenes con materiales para las obras del AVE y también el tren turístico, Al Andalus”.

El próximo viernes 27 de octubre este tren, que viene cada semana, se despedirá de Granada hasta la próxima temporada, en abril, y por ello quieren aprovechar para lanzar de nuevo un mensaje muy claro. “Queremos trenes por Moreda, queremos nuestra conexión ferroviaria y la queremos de forma inmediata y permanente”.

“El AVE y el tren convencional no son incompatibles sino complementarios, se deben favorecer mutuamente. El servicio ferroviario necesita cubrir todos los espectros para asegurar su sostenibilidad, su calidad y su obligación de servicio público, y eso no será posible sin trenes convencionales”, afirman.

Por ello, invitan a todo el mundo a participar en la coordinación de acciones con esta ocasión y objetivo, que se celebra el viernes día 27 de octubre, a las 18:00 horas, en la estación del tren de Granada.