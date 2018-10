Consumo insta a los afectados IDental a reclamar ante las entidades prestamistas el cese del cobro por los tratamientos interrumpidos

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha instado hoy a las personas afectadas por el cierre de las clínicas IDental a reclamar a las entidades financieras el cese del cobro de los préstamos referidos a tratamientos que se han visto interrumpidos. Se trata de un paso imprescindible y necesario para que dichas entidades tengan constancia por escrito de que se ha producido esa suspensión fortuita del tratamiento y que, obrando en consecuencia, tal cual se comprometieron con la Administración autonómica, no sólo procedan a dicha cancelación de los cobros, sino que no incluyan a estas personas en los registros de morosos existentes.

Según la normativa vigente, en el caso de haber financiado el tratamiento con la clínica dental, las personas afectadas tienen derecho a resolver el préstamo y a la devolución, total o parcial, de las cantidades previamente abonadas por la interrupción en la prestación del servicio. Pero para ello es indispensable que presenten directamente su reclamación ante la entidad prestamista.

Esta aspecto fue uno de los abordados por el Consejo Andaluz de Consumo (CAC), que se ha reunido en Sevilla este lunes con carácter extraordinario para analizar las últimas medidas y actuaciones desarrolladas ante la situación generada por el cierre de las clínicas dentales de la cadena iDental. La reunión ha sido presidida por Josefa Ruiz, la secretaria general de Salud Pública y Consumo, acompañada por Isabel Niñoles, la directora general de Consumo, y ha convocado a representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano: la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía ADICAE, AL ANDALUS y FACUA.

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha recibido y tramitado hasta la fecha más de 5.600 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de la cadena iDental que operaban en Andalucía, la mayor parte registradas en lo que va de año. En la página web de Consumo Responde (www.consumoresponde.es), se pueden consultar las instrucciones para presentar la reclamación, así como los protocolos de actuación facilitados por las distintas entidades prestamistas que trabajaban con iDental, donde se indica el procedimiento que están aplicando con las personas afectadas por el cierre de las clínicas que tuvieran un tratamiento financiado con ellas.

En caso de que la entidad prestamista no ofreciera respuesta, o bien la contestación no fuera satisfactoria para la persona afectada, se podrá presentar la reclamación ante el Banco de España (o directamente ante la Administración de Consumo en el supuesto de que se haya financiado el tratamiento con la entidad Pepper Assets Services S.L., ya que la misma no es una entidad financiera controlada por el Banco de España).

Además, desde la Dirección General de Consumo se recuerda a las personas afectadas que pueden dirigirse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía, o a la OMIC de su Ayuntamiento, para tramitar su reclamación a la entidad. También pueden recibir información y asesoramiento gratuito sobre cualquier asunto relacionado con IDental a través del servicio público Consumo Responde, una plataforma multicanal accesible a través del número de teléfono 900 21 50 80, la página web www.consumoresponde.es y el correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es.

Valoración de las personas afectas y solicitud de historias clínicas

Durante la reunión, se ha informado también de las últimas medidas impulsadas a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para las personas afectadas por el cierre de iDental. En primer lugar, se ha recordado que podrán solicitar copia de su historia clínica y de la documentación administrativa que contenga el expediente de iDental que ahora custodia la Consejería de Salud a través del SAS.

Por otra parte, se ha informado de que el SAS va a realizar las ortopantomografías o radiografías panorámicas que sean necesarias para completar la valoración del estado en el que se encuentran los tratamientos de las personas afectadas, cuando los odontólogos y estomatólogos de los colegios profesionales de dentistas que están realizando las valoraciones de las personas afectadas determinen la necesidad de contar con dicha prueba.

La información sobre ambos procedimientos puede consultarse en las páginas web de la Consejería de Salud (www.juntadeandalucia.es/salud), el Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) y el servicio Consumo Responde (www.consumoresponde.com).

El Consejo Andaluz de Consumo

El Consejo Andaluz de Consumo es un órgano colegiado, de carácter especializado y funcionamiento democrático, cuyo objetivo es defender los intereses de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, promoviendo la mediación en los conflictos con las empresas. El órgano está representado en todas las provincias andaluzas a través de los Consejos Provinciales de Consumo, que son los encargados de ejercitar las funciones atribuidas al Consejo Andaluz en aquellas materias que afecten a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios y que se circunscriban al ámbito provincial.