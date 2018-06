“Conseguir una nota tan alta me ha quitado el sueño estos dos años”

Muchos han sido los estudiantes que durante este mes se han enfrentado a la prueba de acceso a la universidad. A lo largo de estos dos años se han preparado para este momento que marcara el futuro de sus vidas. Con sus nervios pasaron semanas rodeados de libros y apuntes para enfrentarse a los tres agotadores días que dura selectividad.

En la mañana del lunes, la delegada de la Junta en Granada, Sandra García, y el delegado territorial de Educación, Germán González, han premiado a los 15 mejores resultados en selectividad con una entrega de diplomas. Los 15 alumnos galardonados, 8 chicas y 7 chicos, habían logrado unas notas mayores al 9,75 en sus medias de Bachillerato y la parte genérica de selectividad. Gracias a la suma de sus esfuerzos a lo largo de todo el año, los estudiantes pueden acceder a las carreras que deseaban ya que superan las notas de corte. Entre las más anheladas por los mismos se encuentran Física y Medicina.

La estudiante Beatriz Arellano, de 18 años, ha conseguido una nota media total de 13,925. “Conseguir una nota tan alta me supuso mucha presión, me ha quitado el sueño estos dos años”, ha contado la joven acerca del esfuerzo realizado. Para Beatriz, los años de Bachillerato llenos de exámenes todas las semanas y con la presión de mantener una nota tan alta durante todo el curso, han sido más duros que realizar selectividad: “Salí con buena sensación, estaba un poco nerviosa, pero una vez hecho me quedé más tranquila, porque era lo que había hecho durante todo el curso e, incluso, más fácil”. Beatriz quiere entrar en Traducción e Interpretación Inglesa en la Universidad de Granada. “Desde que estaba en segundo de la ESO lo tenía claro”, ha confesado la estudiante y gracias a su excelentísima nota podrá cursar la carrera de sus sueños el curso que viene.

María Elena Pérez, otra estudiante galardonada, necesitaba un 12,04 para cursar un Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual y gracias a su 13,87 podrá estudiar la carrera que eligió. “Estaba más nerviosa por no llegar al corte, no por sacar esta nota”, ha afirmado la estudiante. Para Elena, también han sido más duros los años en Bachillerato que realizar selectividad, “lo que más cuenta en realidad es la nota media de Bachillerato”. Durante el tiempo de corrección de exámenes, Elena ha confesado que “estaba tranquila porque pensaba que me habían salido bien y había comparado respuestas y más o menos estaban bien”.

Ahora iniciarán cuatro años de formación en la que será la carrera a la que se dedicarán en un futuro. Los alumnos se prepararán para salir al mundo laboral y hacer lo que siempre han querido gracias a su esfuerzo. Durante los días que dura el plazo para matricularse, los futuros universitarios resolverán sus dudas y tomarán unas de las decisiones más importantes de sus vidas.