Ciudadanos pide a las instituciones un mayor apoyo a los clubes deportivos granadinos para evitar su desaparición

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada y portavoz de la formación en la Diputación Provincial, Raúl Fernández, ha pedido a las instituciones un mayor apoyo a los clubes de deporte base granadinos con el objetivo no solo de “reconocer la labor que realizan en la defensa del deporte y en la profesionalización y en la lucha por la igualdad del deporte femenino”, sino también para “evitar su desaparición al no poder hacer frente en ocasiones a los pagos que exigen las categorías en las que compiten”.

Según ha puesto de manifiesto Fernández, Granada cuenta con destacados equipos de deporte de base que realizan una labor deportiva tan encomiable como la sección femenina CD Ramón y Cajal (RACA), que en 2016 obtuvo los méritos deportivos suficientes para ascender de categoría en la liga femenina, algo que no pudo ser al no conseguir los medios económicos exigidos por la Federación Española de Baloncesto (FEB). El edil ha recordado que esta temporada el equipo se ha quedado a tan solo a un punto del ascenso y con posibilidades reales de subir de categoría en el caso de que algunos de los equipos que cuentan con los derechos deportivos renuncien a su plaza este año: “De darse esta situación nos volveríamos a encontrar con el mismo problema, es decir, con un equipo que se ha ganado en la cancha el derecho de ascender pero que no lo puede hacer por problemas económicos”.

El portavoz de Cs en la Diputación ha incidido en el riesgo que supone para un club el no contar con el capital suficiente para el ascenso de categoría, ya que buena parte de sus jugadoras pueden recibir ofertas de otros clubes y marcharse, condenando así el futuro del club.

“Desde Ciudadanos entendemos que tanto la Diputación provincial como los distintos ayuntamientos de la provincia tienen la obligación de implicarse más en el deporte de base y contribuir a garantizar su estabilidad y su futuro, que no deja de ser el futuro de Granada”, ha resaltado Fernández, quien ha pedido a las instituciones que desarrollen igualmente los mecanismos necesarios para favorecer el patrocinio de empresas privadas en aras de garantizar el futuro de nuestro deporte.