Ciudadanos, dispuesto a sacar adelante unas ordenanzas fiscales que no suban impuestos y que reduzcan drásticamente los gastos

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha avanzado la voluntad de su formación para trabajar en las ordenanzas fiscales del Consistorio y ha señalado que, a diferencia de lo que sí ha anunciado el PP, “Ciudadanos no dará un cheque en blanco al equipo de gobierno socialista para que suba los impuestos a los granadinos”.

“En la política municipal cabe muy poco la ideología y sí una buena gestión. En este Ayuntamiento llevamos demasiados años gastando más de lo que ingresamos y desde Ciudadanos tenemos claro que la forma de solucionar esta situación pasa por buscar la eficiencia y no por subir los impuestos”, ha explicado Olivares, quien ha recordado que Cs ha tendido y tenderá su mano a PSOE y PP para “trabajar por la ciudad con medias reales y no con eslóganes”: “El PSOE y el PP no deben bloquear una gestión eficiente que impida la subida de impuestos”.

El grupo municipal de Cs ha estudiado la propuesta de ordenanzas que ha preparado el equipo de gobierno y que, a su juicio, tienen “un claro afán recaudatorio a través de poner zancadillas a las bonificaciones y trabas a las devoluciones”; una estrategia que Olivares ha calificado como “preocupante”. En concreto, el portavoz ha puesto de manifiesto requerimientos que establecen estas ordenanzas para poder acogerse a las bonificaciones y que consisten en tener todos los recibos periódicos domiciliados y en tener que volver a presentar toda la documentación relacionada con las domiciliaciones bancarias pese a haberlo hecho previamente.

Igualmente, Olivares ha lamentado que el equipo de gobierno no se haya decidido a incluir entre las propuestas la iniciativa que Cs llevó al pleno y que fue aprobada por todos los grupos para conseguir una reforma de la plusvalía municipal que permita devolver el dinero a los afectados por transmisiones de viviendas con pérdidas, devolviendo así a los ciudadanos un dinero “cobrado de forma indebida”, tal y como ha quedado de manifiesto con la sentencia de 16 de febrero de 2017 del Tribunal Constitucional que invalidaba el impuesto.

Olivares también ha mostrado su perplejidad ante el aumento del Capítulo I (el destinado a gastos de personal) en la propuesta de ordenanzas y ha criticado que se plantee un aumento de las horas extra para el funcionariado de un área que cuenta con 170 trabajadores como es Urbanismo. “La solución de que haya expedientes atrancados no puede venir de un aumento de las horas extra; viene a partir de una auditoría externa de personal que determine las funciones de cada puesto de trabajo, viene de una reducción drástica de los cargos de libre elección, viene de realizar un seguimiento de los expedientes que permita determinar dónde se acumulan y por qué motivos y viene por una reestructuración profunda y documentada de los servicios y las áreas”, ha indicado.

“El Ayuntamiento no puede seguir despilfarrando mientras obliga a los granadinos a apretarse cada vez más el cinturón. Sigamos el camino contrario: vamos a concentrarnos en los gastos y, cuando estén exprimidos y no se puedan recortar más, ya pasaremos al apartado de ingresos”, ha concluido Olivares.