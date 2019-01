Ciudadanos demanda un plan municipal de personas sin hogar con “auténtica viabilidad económica”

La portavoz adjunta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Lorena Rodríguez, ha insistido en la importancia de que el plan estratégico para las personas sin hogar tenga “auténtica viabilidad económica” y represente una “imagen real” de la situación que atraviesan estas personas en la ciudad.

“Se trata de sumar y conseguir de una forma consensuada, por medio de este plan, una mejora notable en la calidad de vida de estas personas”, ha señalado en una nota de prensa la edil, quien ha remarcado la “necesaria voluntad política” de todas las formaciones que requiere la elaboración de este plan, además de información acerca de los “recursos reales disponibles” para atender las necesidades básicas de estas personas y para impulsar su inclusión en sociedad.

A su juicio, el plan debe elaborarse “de tal forma que sea un compromiso real que se pueda desarrollar en el tiempo de vigencia sin incertidumbre alguna” y “sin que se puedan generar falsas expectativas o ilusiones a quienes va destinado”.

Al respecto, Rodríguez ha explicado que su grupo ha presentado cinco alegaciones estratégicas al borrador de este plan estratégico y ha agradecido que, antes de su aprobación definitiva, haya tenido lugar la reunión solicitada entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición, junto al personal técnico, de cara a “evitar que se asuman por parte del Gobierno local compromisos de pago que generan ilusión y esperanza a través de nuevos proyectos.

La edil ha razonado que “a día de hoy, es muy posible que no se puedan materializar” debido a que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto prorrogado desde 2015 que “no contempla”, en lo referido a derechos sociales, “ninguna partida presupuestaria” relativa a nuevas actuaciones en este sentido. “Si no existen recursos, no pueden existir fotos ni anuncios que al final quedan en papel mojado y en mayor endeudamiento de este Ayuntamiento”, ha apostillado Rodríguez, quien ha reiterado una propuesta económica viable.

La concejal de Ciudadanos ha manifestado también que, desde la llegada de su formación al Consistorio, la búsqueda de soluciones para mejorar la situación de las personas sin hogar en esta ciudad ha sido una “preocupación constante”, no solo de cara ahora a los meses de invierno y a las intensas olas de frío que quedan, sino “por la defensa de su dignidad y mejora de su calidad de vida”.

En este sentido, ha hecho referencia al anuncio por parte de la concejal responsable de Derechos Sociales, Jemina Sánchez (PSOE) de la “activación de más recursos” para la pernocta durante el invierno, como son nuevas plazas en el centro nocturno de alta tolerancia y el programa para alojamiento de emergencia en hostales y pensiones, que se suman a las 61 plazas fijas que están disponibles durante todo el año repartidas entre el albergue de atención a hombres sin hogar, con 36 plazas, y otros servicios de acogida, con once plazas para mujeres y catorce para familias con menores.

“Este Ayuntamiento tiene un compromiso por luchar con todos los medios que estén a su disposición por mejorar la vida de las personas sin hogar y en situación de grave exclusión, así que no me cabe duda de que seremos capaces de sacar adelante entre todos el mejor plan estratégico posible para esta ciudad. Desde Ciudadanos tendemos puentes desde la responsabilidad para que así sea”, ha concluido.