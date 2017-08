Ciudadanos advierte al equipo de gobierno que será responsable de subir impuestos si no reduce los gastos cuanto antes

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha criticado que el equipo de gobierno continúe sin tomar medidas que permitan reducir el capítulo de gastos y le ha advertido que será el responsable de subir los impuestos a los granadinos si continúa con esta parálisis. “No se puede seguir castigando el bolsillo de los granadinos, que ni fueron culpables de la gestión del gobierno del PP ni lo son ahora de la inacción del PSOE”, ha aseverado el portavoz.

“En cualquier casa, cuando no se llega a final de mes, uno se sienta con papel y lápiz a tachar aquellos gastos que no son necesarios para intentar mejorar su situación. Sin embargo, el PSOE no hace ni tan solo el intento”, ha puesto como ejemplo Olivares, quien ha apuntado que su grupo no va a realizar la típica oposición y negarse a subir impuestos solo para quedar bien, sino que ya ha aportado y colaborado con ideas y medidas para mejorar la eficacia de la gestión municipal, facilitar la gestión de grandes facturas sin cobrar y atajar una movilidad costosa sin integración con el área metropolitana. En este sentido, el portavoz ha recordado que anualmente el Ayuntamiento deja sin ingresar alrededor de 36 millones de euros debido a la mala gestión de cobro, frente a los apenas tres millones de euros que genera una subida de impuestos.

“Somos conscientes de que hay múltiples gastos innecesarios en este Consistorio que no afectan a los servicios que se prestan a los ciudadanos y que se pueden adoptar una serie de medidas de organización y reestructuración que supondrían desahogar las cuentas sin una merma en esos servicios”, ha incidido.

El portavoz ha recordado que su grupo viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de adoptar medidas serias en el Ayuntamiento dirigidas también a una reordenación del personal y que permita optimizar el trabajo que se realiza, ya que actualmente existen áreas muy sobrecargadas frente a otras con menor peso de trabajo. Asimismo, ha destacado, existen excesivos puestos de libre designación que podrían asumirse por personal funcionario cualificado: “El Ayuntamiento no puede ser una empresa de colocación de quienes militan en un partido, sino que debe ser una fuente de generación de servicios hacia quienes pagan nuestros sueldos para que gestionemos sus recursos de manera efectiva”.

El portavoz ha apuntado que durante años el interventor del Ayuntamiento ha puesto de manifiesto el incumplimiento del plan de ajuste aprobado en 2013 en todo lo referente a reducción de gastos. “La falta de medidas de contención de gastos hace que solo quede una vía para poder hacer frente a los pagos pendientes y a aquellos que se van generando, que es la subida de impuestos o, dicho de otra forma, pedir a los granadinos que paguen más que hace años por idénticos servicios”, ha señalado Olivares, quien ha remarcado que el interventor no es quien obliga a subir impuestos, sino quien informa de la situación y de la necesidad de adoptar medidas.

“Desde Ciudadanos consideramos necesario amortizar aquellos puestos de trabajo que por jubilación pueden ser prescindibles sin afectar al servicio que se presta, bien por modernización del sistema o por no existir la misma demanda que hace unos años en determinadas áreas”, ha añadido el portavoz, quien ha pedido al equipo de gobierno un trabajo serio en este sentido encaminado a optimizar el Ayuntamiento y a adaptar la plantilla a la demanda de la ciudad sin necesidad de despidos.

Olivares también ha avanzado que a principio del mes de septiembre tendrá lugar una nueva reunión entre los distintos grupos y los técnicos municipales en la que Ciudadanos se mantendrá contundente en la necesidad de adoptar medidas de contención de gasto que eviten castigar la cartera de los granadinos.