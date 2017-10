Cirujanos dicen que “durante la crisis ha aumentado el número de intervenciones cardiovasculares” en Andalucía

La Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular (Saccv) ha finalizado el congreso que se ha celebrado en Sevilla desde el pasado 28 de septiembre, y ha explicado que durante “la crisis que hemos vivido, ha aumentado el número de intervenciones quirúrgicas en los hospitales de Andalucía“. Este evento ha unido a unos 120 profesionales venidos de toda España, pero principalmente de Andalucía.

El presidente de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular, el doctor José Miguel Barquero, que también es responsable de Área del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha señalado en una nota que, aproximadamente, cada año, el aumento de intervenciones cardiovasculares ha rondado entre el diez y el doce por ciento.

Según este especialista, “el aumento se ha dado entre los pacientes de alto riesgo que antes no se trataban, no se intervenían. Esta mejora ha sido posible gracias a eficacia de la gestión de compra del material que se emplea en el campo de la cirugía cardiovascular”.

“Tenemos la idea de que nos morimos de viejos, y de viejos no nos morimos nadie, sino por alguna patología. La edad no es un factor que nos determine si debemos tratar o no al paciente con una afectación cardiaca desde el punto de vista médico”, ha recordado el doctor Barquero, que “se siente muy orgulloso por estas cifras y por el desarrollo del XIV Congreso de la Saccv”.