Casi un centenar de profesionales de medios de comunicación de Granada exigen un “periodismo digno”

Cerca de un centenar de profesionales de los medios de comunicación de Granada se han concentrado esta mañana en la Plaza del Carmen para, por un lado, apoyar a los cuatro trabajadores de Granada Hoy despedidos la semana pasada y, por otro lado, para poner de manifiesto la realidad precaria que se vive en muchos medios de comunicación. Muchos de estos periodistas, fotógrafos y técnicos audiovisuales también han secundado un paro informativo simbólico durante dos horas.

No han estado solos. Los portavoces de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Granada y formaciones provinciales, así como el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y otras instituciones y sindicatos, han arropado esta reivindicación, que pasa por exigir contratos dignos, salarios acordes a éstos y el compromiso de los agentes sociales y económicos para dignificar la profesión, muy castigada en los últimos años.

“Esta vez les ha tocado a Ana, Marisa, Mati y Ferrer, pero sus nombres podrían ser los nuestros. Su periódico podría ser cualquiera de nuestros medios. De hecho, lo serán dentro de no tanto si no hacemos algo para remediarlo. A todos nos va algo en esto. También a las empresas periodísticas, a las que les exigimos que reflexionen sobre su modelo de gestión, porque es evidente que algo está fallando también en las direcciones de los medios, responsables de la toma de decisiones irresponsables. Hoy nos ha traído aquí el hartazgo y la promesa de no dejarnos avasallar ni que avasallen la única profesión que queremos y sabemos ejercer”, versaba en el manifiesto leído a dos voces esta mañana en la Plaza del Carmen.

Ana González, la que hasta la semana pasada era la jefa de la sección de local del periódico Granada Hoy, ha agradecido las muestras de cariño y apoyo de todos los compañeros. “Me gustaría recordar a las empresas periodísticas que no es momento de hacer recortes en plantillas, ni de machacar más a los trabajadores; sino que es momento de invertir y apostar por las nuevas tecnologías. Y debemos hacerlo todos juntos y no perder el valor humano, que somos los periodistas”.