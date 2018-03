Carlos Soria: “CIMAS es una grandiosa idea y Sierra Nevada es un lujo”

El curso universitario integrado en el programa de CIMAS, el I Congreso Internacional de las Montañas, se ha inaugurado esta mañana con la presencia estelar del alpinista Carlos Soria, quien en 2018 va a volver a intentar lograr su objetivo de ser el hombre con más edad en alcanzar la cumbre de las catorce montañas más altas del planeta. Soria, de 79 años, lleva ya doce ‘ochomiles’, y le faltan sólo dos, que quiere coronar este año, para lograr su objetivo: el Dhaulaghiri y el Shisha Pangma.

El curso se ha iniciado a las nueve de la mañana, con la inauguración a cargo de los directores académicos del mismo, Justino Cebeira y Regino Zamora. A continuación, ya ha tenido lugar la primera charla, a cargo de Miguel Rodríguez, quien ha disertado sobre ‘La montaña como lugar de equilibrio en el mundo actual’. Durante la mañana también han intervenido Gonzalo Jiménez-Moreno (‘Reconstrucción de la vegetación y los cambios de uso del suelo en Sierra Nevada a partir del análisis palinológico’) y Leonardo Andrade Luque (‘Experiencia paralela entre Sierra Nevada-Himalaya’).

Por la tarde, el curso universitario ha contado con Agustín Miralles (‘Balance hídrico y transporte de sedimentos en cuencas fluviales de Sierra Nevada’), Justino Cebeira (‘La integral de Sierra Nevada: gestión de riesgos y una visión desde la Supervivencia Deportiva’) y Carmen Zamora (‘Cambios altitudinales en la composición y abundancia de las comunidades de invertebrados bentónicos’).

Pero, aunque todas han sido ponencias muy interesantes, gran parte del interés se ha centrado en la intervención de Carlos Soria, quien ha ofrecido a los más de 100 alumnos inscritos en el curso una excelente clase magistral en la que ha tenido la oportunidad de contar su experiencia y las vivencias que ha disfrutado en este tiempo, charla que ha acompañado de espectaculares imágenes.

Para el deportista abulense, “CIMAS es una grandiosa idea. Todos vamos a salir conociendo muchas más cosas de las montañas, porque viene gente muy interesante, desde la naturaleza en general y de las montañas en particular. Espero que tenga continuidad y que nos sirva para concienciarnos y respetar un poco más el mundo y las montañas. Sé que vienen grandes personajes que nos van enseñar muchas cosas, como es el caso de Eduardo Martínez de Pisón u otra mucha más gente”.

El abuelo del alpinismo mundial, un mito en su deporte, ha explicado que en su clase magistral “he hablado un poco de todo, pero, especialmente, de las tres montañas más complicadas para mí, que han sido el Kanchenjunga, el Annapurna y el Dhaulaghiri. En ellas he tenido muchas experiencias y he visto muchas cosas que me gusta que las conozca la gente, y que sepa qué pasa en las montañas y el porqué, así como lo que debemos hacer y no debemos hacer”.

Asalto al Dhaulagiri

Precisamente el Dhaulagiri es el reto más inmediato de Carlos Soria, quien a finales de marzo iniciará una expedición a Nepal con el fin de superarlo. Este macizo montañoso de la cordillera del Himalaya, se sitúa a 8.167 metros de altitud y es la séptima cima más alta de la Tierra. El año pasado, el veterano deportista ya estuvo a punto de coronarlo, pero en el último instante tuvo que desistir. “Estuvimos muy cerca de la cumbre. En las catorce montañas de más de 8.000 metros he estado en todas por encima de esa altura, pero en el Dhaulaghiri me quedé a 8.050 metros. Nos cambió el tiempo y había muy poca visibilidad, aunque también cometí alguna equivocación. Estuve muy cerca de la cumbre, pero me tuve que volver, como ya me ha pasado muchas veces en esta montaña”, dice con cierta resignación, pero con la seguridad de que va a conseguirlo.

Si logra su objetivo de coronar el Dhaulaghiri en abril, Carlos Soria ya tiene en mente cuál sería su siguiente reto. Posiblemente el último. Se trata del Shisha Pangma, la decimocuarta montaña más alta de la Tierra, con 8.013 metros, ubicada en el interior de la región del Tíbet. Si logra también hacer cumbre en esta otra gran montaña que le falta, se habrá convertido en el hombre con mayor edad en toda la historia del alpinismo en coronar los catorce ‘ochomiles’ del planeta. Por ello explica que “el Shisha Pangma, que es la montaña que me faltaría, tiene dos cumbres, y he hecho una de ellas, que es la central, que tiene más de 8.000 metros, pero quisiera hacer la cumbre principal. Soy consciente de la edad que tengo y si me da tiempo me gustaría intentar esa cumbre. Es posible que si todo se da bien este año pueda coronar las dos, el Dhaulaghiri y el Shisha Pangma”.

Para ello, Carlos Soria entrena, pese a esos 79 años que le alumbran, todos los días. Y uno de sus lugares favoritos de preparación es Sierra Nevada, de la que el abulense habla maravillas y considera “un lujo. A mí me encanta. Siempre que entreno en altura procuro venir a Sierra Nevada. Su Centro de Alto Rendimiento Deportivo es el mejor del mundo para que entrene un alpinista, además de otros deportistas como nadadores, ciclistas y otros muchos deportes. El ambiente es fantástico, de deportistas, en un sitio perfecto, durmiendo a 2.310 metros y teniendo ascensiones de 3.500 metros. La alimentación para deportistas es buena, tienes todo lo que necesitas para hacer las cosas bien. Y luego, además, está en Andalucía. Y Andalucía es Andalucía. Supone mucho para mí”.

Segundo día

Este martes tendrá lugar la segunda jornada del curso universitario, en el que la clase magistral correrá a cargo de la exesquiadora granadina María José Rienda, directora general de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía.

Además, en el programa previsto estarán las ponencias matutinas de Antonio Gómez Ortiz (‘Glaciares y permafrost en Sierra Nevada: desde la pequeña edad del hielo hasta la actualidad’), Mauricio González Morales (‘Sierra Nevada como Parque Nacional: asociacionismo y protección’) y Manuel Villar (‘Deposición de aerosoles e impactos en los sistemas acuáticos’).

Por la tarde, las charlas serán de Domingo Alcaraz (‘Cambios en la productividad de la vegetación mediante teledetección’), Antonio Baena Extremera (‘Tomando como punto de partida el Tratado Europeo del Paisaje. Convención de Florencia 2007’), Eva Cañadas Sánchez (‘Cambios en la distribución y abundancia de la flora endémica de Sierra Nevada’) e Ignacio Jiménez Soto (‘La configuración jurídica del deporte en el medio natural. Relaciones con el turismo, el desarrollo sostenible y la ordenación del territorio’).