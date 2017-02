Carcela: “Tenemos equipo para lograr el objetivo de la permanencia”

Publicidad

El centrocampista marroquí del Granada CF, Mehdi Carcela, ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal de este viernes, que ha tenido lugar en el estadio Nuevo Los Cármenes. El jugador, que ya está disponible para Lucas Alcaraz tras regresar de la Copa de África, ha hablado sobre la “difícil situación” del conjunto nazarí, al que ha seguido desde África. Pero Carcela cree que hay “equipo para lograr el objetivo de la permanencia” porque se han hecho “buenos refuerzos”.

Para Carcela, “el lunes comienza una nueva vida”, día en el que disputa el próximo partido de Liga contra la UD Las Palmas. “Espero que sea el comienzo de una racha de victorias y necesitamos a nuestros aficionados más que nunca. Les pedimos que más que nunca nos apoyen porque queremos demostrar que el lunes vamos a darlo todo para permanecer en Primera división”, ha indicado.

Sobre los motivos por los que cree que el Granada CF no ha conseguido buenos resultados, Carcela ha comentado que cree que les ha faltado “un poco de concentración de cara a gol y un aporte en el plano ofensivo”, aspectos que “con los nuevos refuerzos” ya se tienen, a su juicio.

La presión que tiene que asumir para conseguir buenos resultados tanto él como el resto de sus compañeros, no es un problema para Carcela: “Me motiva, yo no me meto presión, además estoy acostumbrado a ella. Cuando jugaba en el Standard de Lieja y en el Benfica he vivido situaciones con muchísima presión. Estoy acostumbrado a estas situaciones de presión y no me preocupa”.

Del rival del próximo partido, la UD Las Palmas, Carcela no ha querido comentar nada pues ha indicado que solo mira a su equipo. “Tengo confianza en los míos y con los nuevos refuerzos que han venido todavía más. No sé si son jugadores de alto nivel porque yo me centro en los nuestros, en nuestras posibilidades y que la afición va a estar ahí apoyándonos el lunes para tratar de ganar”.