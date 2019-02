Cáncer de mama metastásico, una enfermedad que permite tener una “buena calidad de vida”

El cáncer de mama metastásico no es sinónimo de muerte y las pacientes pueden tener una “buena calidad de vida” y llevar con “normalidad” sus relaciones sociales y laborales, según ha asegurado a Europa Press la oncóloga médica y especialista en cáncer de mama del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Noelia Martínez Jáñez.

Cada año se detectan en España 26.370 casos de cáncer de mama, de los cuales un tercio suele evolucionar a estados metastásicos de la enfermedad. A todo ello se suma que, de los casos que se diagnostican anualmente, entre el cinco y el diez por ciento ya presenta metástasis en el diagnóstico inicial.

Actualmente, el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable, por lo que los tratamientos van dirigidos a prolongar la supervivencia de las pacientes manteniendo una buena calidad de vida. “El tratamiento no es curativo, sino paliativo, pero esto no quiere decir que su supervivencia sea limitada”, ha aseverado la doctora.

Incluso, Martínez Jáñez ha comentado que las mujeres con cáncer de mama metastásico pueden llevar una vida similar a la que llevan las personas con diabetes, hipertensión o una cardiopatía. Y es que, en relación a la supervivencia, estas pacientes apenas se diferencias de las que tienen cáncer de mama precoz, a pesar de que ellas sí mueren por la enfermedad.

“LA VIDA NO CORRE PELIGRO”

“La vida no corre peligro, hay muchos tratamientos y es necesario que estas pacientes sean que su vida a corto y medio plazo no está en peligro”, ha insistido la doctora. De hecho, diversos estudios han evidenciado que las mujeres que padecen cáncer de mama metastásico suelen sentirse aisladas y marginadas, incluso dentro de la comunidad de cáncer de mama, porque este estadio de la enfermedad sigue siendo un “gran desconocido”.

Precisamente con el objetivo de dar a conocer la enfermedad, Pfizer, con el aval de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), ha puesto a disposición de varios hospitales españoles, entre ellos el Hospital Universitario Ramón y Cajal, la exposición ‘Una palabra. Una mujer. Una vida’, en la que se recogen una selección de poemas e ilustraciones del diccionario de cáncer de mama metastásico.

“El fin es dar a conocer a pacientes y familiares esta enfermedad, de la que se oye mucho pero se escucha poco. Muchas mujeres que viven con cáncer de mama metastásico nos comentan en las consultas que no se sienten reconocidas en las campañas y en la información que se difunde sobre la enfermedad, porque el foco siempre es el cáncer de mama, pero la fase avanzada no se menciona, y las diferencias son muy grandes”, ha zanjado la doctora.