Cabify confirma que Granada no es una opción a corto plazo

Cabify no llegará a Granada, al menos no en un futuro a corto plazo. Así lo han confirmado a GranadaDigital fuentes de la empresa después de que ciertos rumores indicasen que podrían desembarcar en la ciudad de la Alhambra incluso este mismo mes de septiembre.

Desde la compañía aseguran que no hay “ninguna intención a corto plazo” de realizar esta expansión y, aunque prefieren no cerrarse a nada en un futuro más lejano, reconocen que Granada no entra actualmente en sus proyectos. Sin embargo, confiesan que “las startups van muy rápido”, por lo que quizás en un tiempo la ciudad podría entrar a ser parte del servicio.

Mientras tanto, la realidad es que Cabify no tiene pensado comenzar a ofrecer sus servicios en Granada. Desde la propia empresa niegan rotundamente los rumores de su llegada en un futuro inmediato, aunque el tiempo dirá qué pasará más adelante.