“Burning, aunque haya tenido etapas complicadas, ahora se encuentra en un gran momento”

Granada tiene mañana una cita con el rock. La sala ‘El Tren’, después de tres años, vuelve a recibir a una de sus leyendas: Burning. Sí, la mítica banda que arrasó, y lo sigue haciendo, con temas como “Qué hace una chica como tú en un sitio como éste’, se subirá al escenario granadino para demostrar su forma de entender la música y, en particular, el rock.

La gira “Corre conmigo’ ya ha recorrido numerosas salas nacionales. Granada es la penúltima parada. Sin embargo, parece que no soltarán el micrófono y las guitarras. Les espera un verano repleto de ‘bolos’, ya fuera de su gira.

Burning lleva más de 40 años en activo, sin pausa, con más de 20 discos en la calle. Su constancia y ganas de hacer música, a pesar de las adversidades que han marcado la historia de este grupo de rock, les trae de vuelta a la ciudad nazarí, en un concierto amplio en el que tendrán cabida todos sus grandes éxitos. Eso nos asegura al otro lado del teléfono la voz de Burning, Johnny, (Juan Antonio Cifuentes). “Acabo de comer, voy a ver si me tomo un café, me fumo un cigarro y me pongo a ensayar”, nos comenta el rockero nada más descolgar el teléfono.

Pregunta (P.) Quedan pocas paradas para terminar la gira ‘Corre conmigo’. En concreto Granada y Getafe. ¿Cómo os ha ido en las otras ciudades?

Respuesta (R.) Muy bien, la verdad. Esta gira invernal-primaveral nos está llevando a tocar en un montón de salas, y gusta dar conciertos en espacios más pequeños porque conectas más con el público y puedes ver la reacción de la gente. La verdad es que hemos tenido muy buena acogida, la gente al parecer tenía muchas ganas de vernos.

(P.)¿Qué les espera a los granadinos el sábado? ¿Alguna sorpresa?

(R.) Pues la banda está cañón y tenemos preparado un repertorio de más de dos horas.

(P.) Suena a concierto intenso y completo…

(R.) (Ríe) Sí… ¿Sabes lo que pasa? Que son tantas etapas y tantas canciones, que a veces resulta muy difícil desechar temas. Hay conciertos en los que te podrías tirar toda la noche tocando porque realmente conectas con el público, con los ‘burnianos’. Espero que eso ocurra en Granada.

Yo creo que va a ser un buen plan para el sábado por la noche. Somos una banda con una trayectoria de 40 años, más de cuatro décadas tocando y sintiendo el rock and roll ¡Ni siquiera nos hemos tomado un mes sabático! Burning, aunque haya tenido mejores y peores etapas, está en un buen momento. Lo dicen las críticas y la acogida que han tenido los últimos discos que hemos lanzado. ‘Pura sangre’ está yendo de lujo, y el último disco grabado en directo en el Palacio de Deportes de Madrid también ha sido un éxito.

(P.) El presente, por lo nos cuentas, está servido, ¿cómo viene el futuro?

(R.) El futuro está por descubrir… ¡Yo ya tengo 60 tacos! Pero, bueno, seguimos haciendo canciones que saldrán antes de que termine este año, y seguimos con ganas de darlo todo en todos los conciertos posibles. El pasado no se puede mover, han ocurrido muchas cosas que no tienen solución… Pero la banda está ahora muy potente.

(P.) Granada quiere ser ciudad rock, tú que vives de él y para él, ¿qué requisitos crees que debe reunir una ciudad para colgarse esta medalla?

(R.) Creo que hay que cuidar, en primer lugar, la cantera. Hay muchos grupos emergentes y mucho talento en cada ciudad. Hay que darles espacios donde puedan ensayar y lugares donde puedan tocar y mostrar sus trabajos. Por otra parte, creo que las leyes tendrían que suavizarse y permitir más, sin tantas excepciones, la música en vivo. También es importante que haya promotores dispuestos a echar una mano.