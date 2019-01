Brothers in Band rendirá tributo a Dire Straits en Granada en febrero

Tras un buen arranque del año 2019 en Murcia y Valencia, Brothers in Band continuará hasta el mes de abril con su gira en España, en la que rinde tributo a Dire Straits. A Granada llegará el próximo 2 de febrero, para ofrecer su espectáculo en el Palacio de Congresos, a las 21:00 horas.

Brothers in Band hacen un repaso a lo mejor del repertorio de la banda de Mark Knopfler, con una muy cuidada puesta en escena donde temas como ‘Down to the Waterline’, ‘So Far Away’, ‘Sultans of Swing’ o ‘Money For Nothing’ tendrán cabida en un show con más de 20 temas imprescindibles.

Está considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits, con una puesta en escena única, con nueve músicos que interpretan los grandes éxitos de la banda inglesa entre los años 1978 y 1991, alcanzando un nivel de recreación tan alto que el propio Guy Fletcher, teclista de Dire Straits y Mark Knopfler desde 1984, ha dicho de ellos lo siguiente: “Tengo que reconocer que pensé que era una grabación nuestra”.