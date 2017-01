El hogar de los animales

El día comienza en la Protectora de Animales y Plantas de Granada entre ladridos y maullidos. Sus huéspedes, 97 perros y 28 gatos parece que hoy están contentos. Ubicada en Fuentevaqueros, desde hace 7 años, esta protectora se ha convertido en un refugio para animales abandonados, y a la espera de ser adoptados por una nueva familia. “Hay animales que pueden estar aquí dos días, y rápidamente encuentran un hogar, pero existen otros casos más complejos, en los que los perros o gatos pueden estar incluso seis meses, en ese momento, a través de las redes sociales, también se les comienza a buscar dueño en el extranjero”, ha explicado una de las voluntarias de la protectora, Corina Willhost.

Nos comentan desde este lugar, en un entorno natural privilegiado, que la crisis no es que haya fomentado más el abandono de animales, sino que “ha complicado las adopciones“, asegura Willhost, “ahora, hacerse cargo de una mascota implica un gasto tanto en alimentación como cuidados”.

Actualmente en la protectora están trabajando cuatro voluntarios a diario, “para nosotros es muy gratificante, porque no solo nos encargamos de que estos animales estén bien físicamente, sino también psicológicamente. Les enseñamos a socializarse si tienen algún tipo de problema, y pautas de comportamiento”, explica Corina.

Una de las máximas de la protectora es que son los dueños los que deben adaptarse a las mascotas, “por eso, antes de que una persona se lleve un animal a casa es importante que pase unas horas con él para ver si son compatibles, y estarán cómodos el uno con el otro”, aseguran desde aquí.

Además de los animales que son recogidos de la calle, a esta protectora también llegan animales que sus dueños no pueden seguir cuidando. “Es de aquí de donde vienen nuestras principales donaciones”, comenta Corina, “porque para dejar un perro o gato, su dueño debe pagar una cantidad económica con la que podremos asegurar alimentación, revisiones médicas, cuidados, y desde luego el proceso de gestión de un nuevo hogar”.

“Nuestros recursos son muy limitados, por eso es fundamental la colaboración ciudadana“, asegura otro de los voluntarios. Porque no solo es una protectora de animales, especialmente perros y gatos, “aunque es cierto que los gatos son más difíciles de adoptar“, explica Corina, también se trata de una protectora de plantas.

“Nos hacemos cargo de aquellas plantas que la gente no puede cuidar en casa o en cualquier otro lugar”, comenta la voluntaria, “por ejemplo, el otro día nos enviaron flores de Pascua de una tienda porque se les iban a secar y ahora, nosotros las cuidamos”. Cactus, plantas de aloe vera y de exterior son, de momento, las primeras inquilinas de esta protectora. “Lo de una protectora de plantas es una idea que todavía no está muy extendida aquí“, explica Corina, “aunque poco a poco la ciudadanía también va tomando conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, y la responsabilidad de dejar sus plantas en las manos adecuadas cuando no puedan cuidarlas”.