Bernardo Cruz: “Espero devolver el cariño con trabajo, ilusión y mucho respeto a este escudo” | Vídeo y galería

Bernardo Cruz es jugador del Granada CF desde el pasado miércoles. El central se ha ejercitado esta mañana por primera vez con el grupo y ha sido presentado esta misma tarde en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes junto al secretario del club, Pepe Macanás, y a Fran Sánchez.

Macanás ha tenido unas emotivas palabras con el futbolista al darle la bienvenida a la que ha asegurado que ya es su casa y desearle “que te encuentres a gusto y defiendas con orgullo los colores rojiblancos cuando salgas al campo”. Además, el secretario ha recordado que Bernardo ya “ha estado con algunos compañeros que están aquí y es conocedor del míster”.

Fran Sánchez, por su parte, ha afirmado que “es un futbolista con el que estamos muy ilusionados”. El encargado de la dirección deportiva junto con Hope ha confesado que “lo sondeamos en verano pero no salió esa posibilidad. Desde que nos comentaron que podía darse no nos lo pensamos, era una de nuestras prioridades”. “Es un futbolista que nos va a dar cosas positivas, con mucho carisma, liderazgo y una gran personalidad. Todo el mundo habla maravillas de él y he podido comprobar que es un excepcional profesional, seguro que nos aporta mucho”, ha finalizado.

Por último, el propio jugador ha tomado la palabra para asegurar que “espero devolver el cariño con trabajo, ilusión y mucho respeto a este escudo”. “Tengo muy claro dónde vengo y para mí es un paso adelante ilusionante que espero afrontar con mucha profesionalidad sabiendo la oportunidad tan bonita que se me presenta. Seguro que la voy a aprovechar”, ha expresado el defensa en sus primeras palabras como jugador del Granada.

En cuanto al equipo, asegura haberlo seguido mucho esta temporada. Su puesto, el eje de la zaga, está cubierto con dos jugadores que hasta ahora han sido fijos para el técnico y sobre los que afirma que “es cierto que Martínez y Germán están a un nivel fantástico, al igual que el resto de compañeros”. “Están dando un empaque al equipo que se nota mucho, no es casualidad que se deje la portería a cero con lo difícil que es en Segunda“, ha confesado el central, “esta mañana he felicitado a Germán por su renovación merecida, me parece un muy buen central para la categoría, igual que Martínez”. En cuanto a la competencia, ha asegurado que el de central es “un puesto en el que hay muy buen nivel y la competitividad sana nos hace mejores a todos”.

En lo referente a su recibimiento, ha asegurado que ha sido “magnífico”. “Hay compañeros con los que he coincidido y otros con los que me he enfrentado”, ha explicado para dejar claro que a muchos de sus nuevos compañeros ya los conocía anteriormente. Además, ha querido “agradecer al personal de trabajo de la ciudad deportiva, que desde el primer momento me han recibido como si llevase aquí desde junio, con cariño, volcados con que intente estar lo antes posible como si fuese uno más, eso dice mucho del club al que vengo, pequeños detalles como esos son los que me han hecho quedarme asombrado desde el primer momento”.

En cuanto a su salida del Luego, ha defendido que “a todos nos gusta disfrutar de minutos, no ha podido ser así por circunstancias, me ha tocado esperar mi momento y sabía que en enero seguramente se abriese una oportunidad y así ha sido”. Es por ello que se ha mostrado “muy agradecido por el interés y la confianza” antes de volver a recordar que “en verano se intentó y no pudo ser”. “Estoy feliz de estar aquí e intentaré ayudar al club y al equipo”, ha apostillado al respecto.

En cuanto al margen de mejora en defensa de los nazaríes, ha explicado que “lo que más caracteriza a un equipo es cuando no atraviesa un buen momento y no encaja gol. Eso al Granada le pasa, es capaz de mantener la portería a cero y eso dice mucho de un bloque, tanto a nivel defensivo como de estructura”. “El equipo puede mejorar en intentar defender un poco más arriba, pero lo hace, a día de hoy todos podemos mejorar, pero a nivel defensivo los números están ahí y es difícil mejorar, se intentará, por supuesto”, ha explicado para finalizar su intervención.

