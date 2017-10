Belén M. Fuentes: “La gente con Asperger estudia, trabaja y tiene una vida normal”

Belén Fuentes es una persona de las que marcan, de esas que dejan huella. Ella misma se define como “una persona que nace en un pueblo de la provincia de Granada y que, a partir del año 2010, se refugió en la escritura como desahogo y para poder expresar lo que le dictaba la mente”.

Belén padece Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autístico que presenta, en las personas que lo sufren, déficits en las habilidades sociales, en la comunicación y en las capacidades motoras. Sin embargo, esto para ella no ha supuesto un problema a la hora de coger boli y papel y escribir cuentos que hablan de otras niñas capaces de hacer frente a sus problemas.

Esta entrevista no es algo nuevo para Belén. Nos confiesa que no es la primera, que más de una vez ha salido en los periódicos y en la televisión. Ella ha decido saltarse el guion de su enfermedad y escribir historias.

A sus 23 años, Belén ha publicado su primer libro titulado ‘Los Cuentos de Belén’. “Va de unas niñas muy instructivas que se enfrentan a problemas y, con la ayuda de sus madres, encaran las adversidades, a los seres extraños y logran vencerlos”, explica.

El libro de cuentos, en cambio, no es más que el último logro de su larga lista de méritos. Tras terminar su educación obligatoria, la granadina ha estudiado un curso de Mecanografía e Informática Básica, uno de Excel Avanzado y otro de Core Draw; un grado medio de Gestión Administrativa y otro de Sistemas Informáticos; se graduó en la academia Cisco en Estados Unidos y terminó un grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, como confirma en su propio perfil de internet. “Ahora estoy estudiando una carrera”, cuenta Belén.

Pese a las dificultades que le ha acarreado el Síndrome de Asperger, Belén ha salido adelante y está cumpliendo sus sueños. “Me ha costado mucho trabajo y me ha hecho esforzarme mucho”, declara haciendo referencia a su convivencia con este síndrome, y anima a los que, como ella, lo padecen. “Les diría que sean constantes. Que todo lo que quiera expresar lo ponga por escrito y que, en algún momento dado, se verá publicado. Sobre todo, que se esfuercen mucho cada día para poder aprender”.

PLANES DE FUTURO

Belén mira hacia el mañana. No quiere ponerse techo y ya se plantea futuras metas. Quiere dedicarse a la escritura y, de hecho, “ya lo he puesto en mi currículum”, señala. “Más adelante, si se puede, me gustaría publicar unas poesías y algunos artículos. También tengo dos cuentos que estoy escribiendo para adaptarlos al teatro”, y nos confiesa que también le gustaría publicar artículos en distintos periódicos como voluntaria. “Ese sería mi gran sueño”, afirma con una gran sonrisa.