Baza estrena coworking municipal para impulsar el emprendimiento y la creación empresarial

Ubicado en la tercera planta del edificio Razalof, Coworking Baza ya está preparado para acoger a los emprendedores que quieran iniciar su actividad profesional en Baza y que no tengan un lugar físico dónde ejercerla. “Queremos que sea un lugar dónde los jóvenes que quieran comenzar a ejercer profesionalmente y los profesionales que precisen de un puesto de oficina y no dispongan de recursos suficientes para alquilarla encuentren en Baza un espacio laboral compartido cómodo, equipado y funcional dónde desarrollar su proyecto. Esperamos que este nuevo equipamiento municipal sirva para impulsar el emprendimiento y favorecer la creación empresarial” ha manifestado el alcalde de Baza, Pedro Fernández.

Por las características del espacio, está especialmente indicado para los profesionales que realicen la mayor parte de su trabajo con medios informáticos y en una oficina, del tipo diseñadores gráficos, arquitectos, ingenieros, abogados, consultores y asesores, informáticos, dibujantes… “Las profesiones ya no son como las de antes, ahora hay muchos profesionales que llevan la oficina encima y con un portátil y una buena conexión a Internet pueden desarrollar de forma eficiente su trabajo. Son precisamente estas personas las que se pueden beneficiar mejor del coworking. Queremos que quienes están trabajando en casa porque no tienen recursos para pagarse una oficina, puedan disponer de un entorno profesional adecuado”.

Sus 130 metros cuadros se distribuyen entre los 90 metros de la zona de puestos de trabajo, con 12 espacios individuales, una sala multiusos o de reuniones de 19 m2 con capacidad para diez personas y una zona de estar de otros 19 metros cuadrados, dotada de cafetera, microondas y frigorífico. Además de taquillas individuales con llave, impresora común y conexión a internet.

El reglamento de uso de las instalaciones y de adjudicación de los puestos establece tres modalidades de uso y el precio de las mismas: jornada completa por 50 euros, media jornada 30 euros e itinerantes digitales para quién necesite puntualmente un puesto de trabajo y siempre que no esté al completo por un precio de cinco euros al día.

Desde el lunes día 11 de febrero y durante los próximos 20 días naturales las personas interesadas pueden presentar su solicitud para acceder a uno de los puestos de oficina compartida si se ajustan al reglamento y bases establecidas en la página web creada para la gestión del coworking, coworkingbaza.com. Las solicitudes se presentan on line en la propia web, rellenando un formulario y adjuntando la documentación que requerida. Los solicitantes que no accedan a uno de estos puestos, quedarán en una lista de espera y podrán acceder si no se completan todas las plazas.

La valoración de los proyectos se realizará por una comisión municipal que tendrá en cuenta, según el reglamento, la idea de negocio (con un máximo de 30 puntos), la viabilidad del mismo, el grado de maduración del proyecto o negocio, el número de puestos de trabajo, la atención a colectivos que precisen mayor atención o apoyo, tales como desempleados de larga duración o personas con discapacidad, la innovación social, el grado de respuesta o de transferencia del proyecto a la sociedad bastetana, la capacidad técnica de los promotores y en este punto se valorará la formación y trayectoria profesional, el sector en el que se desarrolle el proyecto o idea de negocio, que los proyectos estén promovidos por personas empadronadas en Baza, que sean socialmente responsables y que aporten iniciativas que dinamicen el coworking.