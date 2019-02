Azeez: “Estoy con ilusión y dispuesto a trabajar ya”

El centrocampista Ramón Azeez ha sido presentado este sábado como nuevo jugador del Granada CF tras completar el entrenamiento con sus compañeros y antes de formar parte de la convocatoria para el partido contra Osasuna de este domingo. “Lo primero es dar gracias a Dios y a la gente que ha hecho posible que venga aquí. Estoy muy contento, con ilusión y dispuesto a trabajar ya”, han sido su primeras palabras.

Azeez ha recordado que las últimas horas de mercado “fueron complicadas porque no sabía qué iba a pasar” y que se puso “a rezar y a esperar”. “Quería venir aquí y ha salido todo bien”, ha indicado.

El centrocampista podría debutar ya este domingo en el partido contra Osasuna ya que el Granada CF tiene las bajas de Montoro y Fede San Emeterio. Azeez ha dicho que si tiene la oportunidad de tener minutos, tiene que hacer lo que le pida el míster e “intentar hacerlo bien”. “Me gusta cómo trabaja este entrenador”, ha destacado el nigeriano.

“Vine para ilusionarme más y seguir creciendo como futbolista”, ha comentado también el jugador en su presentación después de entrenar con sus nuevos compañeros, aunque ya conocía a algunos de ellos.”Con alguno de ellos ya he estado como Bernardo, Alberto, Adri… El primer entrenamiento ha sido un poco más fácil gracias a ellos. Me han recibido todos muy bien y me han hecho sentir más cómodo”, ha asegurado Azeez.