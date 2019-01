Arden seis contenedores en menos de 24 horas en Granada

Continúa la quema de contenedores en Granada. Hace diez días ardían varios en la zona de Albaicín y Bola de Oro, mientras que a finales de diciembre aparecieron otros seis contenedores calcinados en diferentes puntos del Albaicín. Ahora, ha sucedido en la zona Norte y en Zaidín.

En torno a la 1:30 de la madrugada, cuatro contenedores ardían en la calle Bruselas de este último barrio. Según fuentes de la Policía Local, los Bomberos actuaron de inmediato para sofocar las llamas, por lo que no hubo que lamentar daños ajenos a estos cuatro depósitos. Por otra parte, esta misma tarde, en torno a las 18:30 horas, ha ardido completamente un contenedor de papel y cartón situado en la calle Gutierre Tibón, situada en la zona Norte de la ciudad. En este caso, cuando el aviso ha llegado a la Policía, el recipiente ya había ardido por completo, por lo que no ha sido necesaria la presencia de los Bomberos. De igual modo, no ha habido que lamentar ningún otro tipo de daños.

Continúa la oleada de actos vandálicos con quema de contenedores. Sustituimos contenedores calcinados anoche en Calle Bruselas y en estos momentos los @BOMBEROSGRANAD asisten incendio en Calle Gutiérrez Tibón. pic.twitter.com/gtSO81ebKy — GranadaLimpiaLuceMás (@Granada_Limpia) January 14, 2019

Además, en el Parque Nueva Granada ha aparecido un sexto contenedor incendiado. En el caso de este último, se ha dado el aviso a Bomberos y Policía Local, que se encuentran ya trabajando para solucionar este acto vandálico, también en la zona Norte de la ciudad.