Arancha Santiago: “En mi nuevo trabajo encontraréis frescura y mucho amor”

Esta artista granadina, que ha participado previamente en tablaos flamencos de diferentes países, se ha consagrado en el mundo de la música subiendo vídeos a Youtube, al igual que otros artistas como Pablo Alborán o Justin Bieber. Nos atiende con el motivo de su debut en el mundo musical, ofreciéndonos una visión más profunda de su faceta artística y personal.

Pregunta (P): ¿Qué podemos encontrar en tu nuevo trabajo?

Respuesta (R): En “Cómo no te voy a querer” podemos encontrar frescura ante todo, aunque también quiero transmitir mucho amor, que considero que es lo que más falta hoy en día.

P: ¿Cómo vas a presentar tu nuevo single?

R: El día 18 de noviembre, en la sala “Boom Boom Room”, daré un concierto a las seis de la tarde para dar a conocer el mismo.

“AHORA, SIMPLEMENTE, CON QUE TU CONTENIDO TENGA

BUENA ACOGIDA EN REDES PUEDES HACERTE UN NOMBRE EN LA MÚSICA”

P: ¿Cuáles son tus referencias musicales?

R: Mi ídolo es Beyoncé, aunque no cante su mismo estilo de música. También me he inspirado en artistas como Alejandro Sanz, David Bisbal, India Martínez, Vanesa Martín, Niña Pastori o Parrita, estas podrían ser mis principales referencias.

Arancha Santiago atiende a Granada Digital | Foto: Justa Aros

P: Subías vídeos a YouTube cantando, ¿qué opinas acerca de cómo está evolucionando la música en internet? ¿Crees que es necesaria una Revolución?

R: Con motivo de la crisis, esta plataforma ha sido muy importante para la gente que quiere lanzarse en este mundo, además de para las personas que sean más vergonzosas. Haces un vídeo en tu cuarto y lo lanzas a las redes esperando que tenga un hueco y buena acogida.

También es una plataforma más accesible, antes se necesitaba que las discográficas apostaran por ti e hicieran una inversión económica, ahora simplemente con que tu contenido tenga buena acogida puedes hacerte un nombre en la música, como en el caso de Pablo Alborán o Justin Bieber.

“MI ÍDOLO ES BEYONCÉ, AUNQUE NO CANTE SU MISMO ESTILO DE MÚSICA”

P: Has estado en Estados Unidos actuando en tablaos, ¿esperas volver a salir de España con tu nuevo trabajo?

R: Me gustaría, el single ha salido simultáneamente en Miami, El Líbano, Costa Rica, Perú y Ecuador, por lo que nos gustaría volver a cruzar el charco después de presentarlo en España.

P: ¿Qué otras pasiones tienes?

R: Soy muy futbolera (entre risas), y muy forofa del Real Madrid, también me gusta mucho la lectura, el cine y la playa, es el lugar que más me relaja del mundo.

Por último, Arancha nos ofreció en directo un fragmento de su nuevo single instando al público a acudir a la presentación del mismo.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí