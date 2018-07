Antonio Herrera y Silvia Lara, campeones de Andalucía en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada | Galería

El corredor malagueño Antonio Herrera (Club Benalmádena) y la jienense Silvia Lara (Sierra Sur) se han proclamado hoy campeones de Andalucía de Kilómetro Vertical en la prueba disputada en la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada con duras condiciones meteorológicas, especialmente en el tramo final de la prueba con presencia nieve en el recorrido, fuerte viento y temperaturas próximas a los cero grados.

Aunque el mejor tiempo de la carrera lo registró el ex campeón del mundo cadete de la distancia, el granadino Nico Molina, el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada coronó a los mejores corredores absolutos de Andalucía, Herrera y Lara, miembros de la selección andaluza de carreras por montaña.

Antonio Herrera, que la pasada campaña corrió en Copa del Mundo, invirtió en un tiempo de 48 minutos y 36 segundos en los casi 5 kilómetros de distancia lineal del recorrido y los 1.000 metros de desnivel, entre Pradollano y la estación superior del telesilla Stadium.

“He tirado fuerte desde el principio. A mitad de la carrera, cuando empezó el viento y frio, me he despejado y ya me he ido en solitario. No estoy acostumbrado a correr en altura pero lo he llevado bastante bien”, señaló el ganador en la línea de meta, situada a 3.100 metros de altitud.

Silvia Lara, que hoy revalidó en Sierra Nevada el título que ganó año pasado en el mismo escenario, se integró en el grupo de cabeza en los primeros 1.500 metros de recorrido, momento en que tomó la delantera de la carrera junto con la segunda clasificada, su compañera de equipo Silvia Cano.

La campeona andaluza de Kilómetro Vertical reconoció que la dificultad de haber corrido por nieve se vio reflejada en su tiempo final: “El año pasado hice dos minutos menos. Correr en nieve es una dificultad añadida porque resbala un montón, se te hunden los pies y tienes que levantar las piernas mucho más. A nivel muscular cansa mucho más, el viento hace que se dificulte la respiración y duele la cabeza, más que la temperatura molesta el viento.”

En el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada volvió a participar la campeona olímpica Mireia Belmonte al frente del equipo nacional de natación que, como cada verano, se prepara en las instalaciones en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sierra Nevada.

