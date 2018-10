Andy y Lucas durante las fiestas de Órgiva: “La concejala no ha parado de insultarnos, va ciega perdida” | Vídeo

Este fin de semana se han celebrado las fiestas de Órgiva. Entre las actividades que había programadas se encontraba un concierto del dúo musical Andy y Lucas. Una vez sobre el escenario, Lucas cogió el micrófono para dirigirse al público y decir que “un pueblo como este no merece tener la concejala de fiestas tan sinvergüenza que tiene. Hemos volado quince horas para venir a Órgiva con todo nuestro cariño, no ha parado de insultarnos y nosotros no hemos hecho nada. Va ciega perdida. Nosotros vamos a terminar nuestro concierto porque no os merecéis la mamarracha de concejala que tenéis”. Una afirmación que se pudo escuchar antes de que siguieran con su espectáculo.

Desde el Ayuntamiento de Órgiva aseguran que el dúo Andy y Lucas “cerró los baños que había para artistas y público, para dejarlos como uso personal. La concejala de Fiestas, Mari Carmen Arenas, echó en cara la actitud de los artistas y cuando estos subieron al escenario empezaron a decir lo que se escucha en el vídeo”, aseguran desde el consistorio. Porque según el equipo de gobierno del municipio “ningún artista de los que ha pasado por las instalaciones a lo largo de los años se ha quejado”.