Andalucía expande su modelo de calidad sanitaria con 36 nuevas unidades en Portugal

La Consejería de Salud ha destacado que la consolidación del Modelo Andaluz de Calidad en Portugal es “una realidad que hoy se ha puesto de manifiesto” con la entrega de certificados a 36 centros y unidades de la sanidad portuguesa, que han conseguido la acreditación del Ministerio de Salud de este país, tras superar el proceso de certificación basado en los estándares de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha asistido este viernes en Lisboa, en el marco de la Conferencia Iberoamericana sobre Calidad Sanitaria, al acto de entrega de estos distintivos, donde ha reconocido públicamente el trabajo de los profesionales que “han decidido enfrentarse a unos procesos de acreditación que le han exigido tiempo, esfuerzos y sacrificios personales y profesionales”.

Álvarez, quien se ha declarado “firme defensora de los procesos de acreditación de calidad, por lo que enriquecen al profesional y por lo que aportan al paciente y a la ciudadanía”, y en los que ella misma ha participado como profesional, ha destacado que permiten “ofrecer mejores servicios a los pacientes, proporcionarles una atención mejor y unos cuidados excelentes”, según ha recogido en un comunicado la Junta de Andalucía.

Así, ha resaltado “el potencial de la acreditación, entendida no como un fin en sí misma, sino como un elemento de transformación del sistema sanitario, una herramienta que guía y acompaña a los profesionales y las organizaciones en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones en la atención sanitaria”.

En este sentido, ha puesto en valor el modelo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, destacando que, entre otros avales, cuenta con la triple acreditación de la International Society for Quality in Healthcare (Isqua), “una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en el ámbito de la calidad asistencial”.

Este encuentro ha sido organizado por la Dirección Nacional de Salud del Ministerio de Salud portugués para celebrar los diez años de colaboración entre Portugal y Andalucía en materia de calidad asistencial.

El evento ha contado también con la participación del ministro de Salud de la República de Portugal, Adalberto Campos Fernandes; del secretario de Estado adjunto y de Salud, Fernando Araújo; del secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social español, Ricardo Campos Fernández; del director de la ACSA, Antonio Torres; del experto nacional en la Comisión Europea, Enrique Terol; así como de representantes de la Dirección General de Salud de Portugal, de su Departamento de Calidad y de los centros certificados, entre otros.

Entre las unidades que han recibido la acreditación, se encuentran 15 centros de salud de las regiones de Lisboa-Vale do Tejo y del Algarve; 18 servicios de varios centros hospitalarios de Lisboa y Madeira; 2 laboratorios clínicos y el Instituto Nacional de emergencias Médicas (INEM). Estas unidades han superado sus procesos de acreditación con los manuales de estándares de la ACSA para unidades de gestión clínica, laboratorios y centros de urgencias y emergencias, traducidos al portugués. A todos ellos la consejera andaluza les ha instado a “seguir con la acreditación y abordar estándares de niveles superiores”.

COOPERACIÓN EN CALIDAD SANITARIA

La Consejería de Salud ha señalado que la colaboración entre Andalucía y Portugal en materia de calidad sanitaria comenzó hace una década con los primeros contactos entre la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y la Dirección Nacional de Salud de Portugal.

Como resultado de esos encuentros, ha apuntado que en 2010 el país luso adoptó el Modelo Andaluz de Calidad como modelo oficial a nivel nacional para la acreditación de instituciones y servicios sanitarios. Desde entonces, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, entidad de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, mantiene una colaboración estrecha con el Ministerio de Salud del país vecino, a través de varios acuerdos de cooperación que pretenden apoyar las políticas de calidad y los procesos de acreditación en Portugal.

Estos acuerdos han permitido a la Dirección Nacional de Salud, a través del Departamento de Calidad, acreditar la calidad de 118 centros de la sanidad portuguesa y empezar el proceso de acreditación para otros 125.

Para ello, se apoya en la resolución del Comité de Certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, el órgano que emite la resolución del proceso de certificación. Los procesos de evaluación se realizan a través de la aplicación informática Aqredita, desarrollada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, y teniendo como referencia los estándares de los manuales de acreditación que la ACSA.

Asimismo, la ACSA es responsable de la capacitación de los evaluadores que intervienen en los procesos de certificación. Esta capacitación se lleva a cabo a través del Programa de Cualificación de Evaluadores de la entidad andaluza, avalado a nivel internacional por la acreditación de The International Society for Quality in Health Care (ISQua), ha explicado.

La cooperación entre Andalucía y Portugal en materia sanitaria ha sido “objeto de interés” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), que en uno de sus informes de 2015 destacaba “la implantación del modelo andaluz en el país vecino como ejemplo de una estrategia de calidad efectiva”.

“El trabajo de estos diez años, y los resultados que este viernes se han reconocido, son una clara muestra de que el camino que emprendimos en 2009 es el correcto y que tenemos que recorrerlos juntos”, ha manifestado la consejera, quien ha reiterado “el compromiso de Andalucía con la calidad sanitaria, por lo que se seguirá impulsando el modelo de acreditación y apoyando su difusión en Portugal”.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, entidad que depende de la Consejería de Salud y a la que presta soporte de gestión la Fundación Progreso y Salud, tiene como finalidad “el impulso y la promoción del Modelo Andaluz de Calidad”.

Asimismo, es la entidad certificadora de centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, de competencias profesionales, de formación continuada y de páginas webs y blogs sanitarios, según el modelo de acreditación del sistema sanitario público de Andalucía, “buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua”.

La Agencia es, además, entidad de evaluación independiente de las Redes Europeas de Referencia para la atención a las enfermedades raras (ERN, por sus siglas en inglés), por encargo de la Comisión Europea, y de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR-SNS), por designación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por último, la labor de la ACSA en materia de impulso a la calidad ha recibido el aval de organizaciones de reconocido prestigio nacional e internacional, como la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o la Sociedad Internacional para la Calidad en Salud (ISQUA), “una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en el ámbito de la calidad sanitaria”.