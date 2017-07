Álvarez de la Chica: “El Puerto de Motril es el punto de la provincia con más futuro para la creación de empleo” | VÍDEO

El Puerto de Motril crece de forma constante, sin pausa. El último gran espaldarazo se lo ha dado la compañía Baleària, que a finales de julio tiene previsto operar entre dos y tres servicios diarios a Melilla en un barco de alta velocidad que realiza el trayecto en poco más de tres horas. Desde su independencia del de Almería hace once años, su evolución ha sido muy positiva en el transporte de pasajeros, mercancías e, incluso, en la incipiente llegada de cruceros. La inversión de casi 50 millones de euros de recursos propios en la última década ha propiciado el despegue de un sector que se ha convertido en fundamental en la economía de la provincia. De hecho, la actividad portuaria supone un tercio del PIB de la Costa Tropical, con un impacto de 450 millones de euros y la generación de 2.500 empleos, directos e indirectos. Claves para ello han sido las conexiones con Melilla y, posteriormente, con Alhucemas, Nador o Tánger. En este tiempo, se han transportado 1,5 millones de pasajeros y Motril se ha consolidado como un enclave estratégico para el tránsito de viajeros y el tráfico de mercancías con el continente africano. Para ello han sido cruciales las mejoras en comunicaciones, como la apertura del acceso Este al Puerto, con salida directa a la por fin completa autovía del Mediterráneo o la A-44.

En esta línea de plena expansión, desde hace dos años y medio está la figura de Francisco Álvarez de la Chica (1960). Actual presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, el dirigente granadino ha ocupado numerosos cargos políticos durante cinco lustros, entre otros, Consejero de Educación, parlamentario andaluz, senador y, durante una década, secretario general del PSOE de Granada. Ahora, retirado de la primera línea política en la que ha permanecido tanto tiempo, atiende en su despacho a Granada Digital. Está más relajado y con mejor semblante. A Álvarez de la Chica, que le ha sentado bien la brisa marina, le entusiasma su nueva actividad y expresa su ilusión por el crecimiento del Puerto, pero no puede evitar que le brillen los ojos cuando reflexiona sobre la actualidad política y, especialmente, del PSOE de Granada, al que le pide un cambio urgente.

“LA LLEGADA DE BALEÀRIA NOS METE EN LA PRIMERA DIVISIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR MAR”

– La llegada de la compañía Baleària es una excelente noticia para el Puerto de Motril. ¿Qué supone?

– Que opere con nosotros la compañía más grande de España de transporte marítimo de pasajeros nos mete en la Primera División de las comunicaciones por mar y envía un mensaje de confianza a otras grandes compañías. El despegue se inició en 2011 con Armas, que funcionan muy bien y han logrado el liderazgo de las comunicaciones de la península con Melilla. De hecho, más de la mitad de los pasajeros que van por los puertos del Sur hacia Melilla lo hacen por Motril. Ahora Baleària, que tiene una gran experiencia en el tráfico del Mediterráneo, trae uno de los barcos más vanguardistas y de alta velocidad, que va por encima de los 35 nudos -a una velocidad casi de coche- y que hace que se tarde a Melilla poco más de tres horas. Eso supone completar la oferta de comunicaciones del Puerto de Motril y consolidar nuestro liderazgo en el tráfico de pasajeros y mercancías. Cabe recordar que el 80 por ciento de los productos que se consumen en Melilla pasan por Motril, y ya estamos por encima del cincuenta por ciento en pasajeros.

– ¿La consolidación del Puerto de Motril le convierte en uno de los más importantes del sur de España?

– Desde luego que sí. Somos un puerto que no tenemos lo que tienen los demás, pero que tenemos lo que no tiene nadie: unas comunicaciones muy accesibles, se entra y se sale con mucha facilidad y no atraviesa núcleos urbanos, que desde el punto de vista de la logística es muy importante para las empresas. Aquí un camión no encuentra un semáforo hasta que llega a la frontera francesa y evita atascos urbanos, lo que hace que determinados tipos de mercancías elijan este puerto, como las grandes palas eólicas de 64 metros, que no pueden transitar por núcleos urbanos. Es curioso que el Puerto de Motril ha crecido en época de crisis, pero las primeras líneas de pasajeros regulares y cruceros de cierta envergadura, algunos con más de 3.000 pasajeros, junto al tráfico de mercancías novedosos, como fueron los de contenedores, han servido para que en esta década el puerto perviva por sí mismo y no sea el trastero de otros puertos.

– Los datos económicos sobre el impacto económico del Puerto de Motril impresionan.

– Es un impacto brutal en la Costa Tropical, supone un tercio del PIB. 450 millones de euros y 2.500 puestos de trabajo. El Puerto tiene muchas escalas, además del personal propio y el de muchas empresas que desarrollan aquí su actividad. Estas empresas, a su vez, requieren de otras. La economía del mundo se mueve por el mar. Casi el noventa por ciento del tráfico mundial es marítimo y va a crecer más porque es más barato y porque los barcos son cada día más grandes. Sus contenedores son enormes. Un solo barco puede transportar tres pares de zapatos para los 400 millones de europeos en un solo viaje. Esa magnitud cambia la escala mundial de la logística, sobre qué se puede transportar y qué cantidad.

– ¿Hay disponibilidad de suelo en el Puerto de Motril para las empresas que quieran establecerse?

– Ahora mismo tenemos disponibles 40 hectáreas de suelo para las que quieran instalarse de forma inmediata. Y luego hay 120 hectáreas, con distinta catalogación, pero destinadas a suelo industrial. Estamos en el punto de la provincia de Granada que más futuro tiene para la creación de empleo en los próximos 25 años. Después del gran éxito en esta década del Campus de la Salud, el siguiente gran espacio donde va a poder crear riqueza y tapar el gran agujero de nuestros sectores productivos, que es el débil sector industrial, es aquí.

“GRANADA VIVE DE ESPALDAS AL PUERTO DE MOTRIL Y A LA COSTA TROPICAL”

– ¿La capital de la provincia valora la importancia del Puerto de Motril?

– Granada vive de espaldas al Puerto y a la Costa Tropical. En Granada hay una visión nocivamente capitalina de que este es el sitio donde se viene a veranear o a tomar un espeto y ya no se quiere saber nada más de ahí abajo. Pero Motril es un sitio idóneo para instalarse y crear riqueza. El corredor entre Motril y Granada es uno de los ejes de más futuro de Andalucía. No hay ningún sitio igual en Andalucía y tampoco muchos en España. Es un lugar para desarrollar actividades económicas y empresariales de muchos tipos, y también para vivir. En ese trayecto tienes una casa que te sirve para bañarte en verano y esquiar en invierno. Cuenta también con un suelo urbano mucho más barato que en el entorno de la ciudad y que podría ser el espacio de futuro para muchas generaciones. Pero Granada no lo valora. Hace dos años estuvimos a punto de perder las líneas con Melilla y hubo muy pocas voces en la capital que se sumaron para apoyar esto. En cambio, sí por el aeropuerto, que está languideciendo desde hace una década. Nosotros tenemos más pasajeros y más turistas que el aeropuerto de Granada y aquí casi nadie viene a interesarse.

– ¿Cómo va la Operación Paso del Estrecho de 2016?

– Muy bien, aunque todavía es pronto porque la mayor oleada se produce cuando termina el Ramadán. Pero para este fin de semana ya no quedaban billetes. Somos competitivos porque desde aquí se llega más rápido a los destinos que desde otros puertos y, además, se están ofreciendo buenos precios. Además, somos un puerto muy seguro. Cuando los viajeros llegan con el vehículo cargado, poder dejarlo aquí hasta el embarque les da mucha seguridad. La previsión es que los picos álgidos de la operación salida se concentren del 23 de julio al 2 de agosto, y del 25 de agosto al 31 de agosto para el retorno. El año pasado fueron 260.000 pasajeros y más de 60.000 vehículos.

– También los datos indican un aumento en el transporte de mercancías.

– Está creciendo de forma importante. En graneles líquidos lo ha hecho de forma significativa y en mercancías hemos crecido en un 28 por ciento.

– Y lo mismo ha pasado con los cruceros.

– Hemos tenido una época en la que hemos restringido las compañías porque estábamos en obras, pero ahora estamos recuperando ese sector. Nuestro factor de ventaja es que somos el Puerto de La Alhambra. Desde aquí al monumento se tardan 40 minutos. Nos estamos intentando posicionar en cruceros de lujo, sin excluir ningún otro. Preferimos menos pasajeros a los que poder atender mejor y que valoren nuestro clima, paisaje, productos naturales, hacer cosas distintas… No estamos por el modelo de crucero masivo, pero no lo impedimos a nadie que quiera venir. Nuestro anzuelo es La Alhambra. Tratamos de posicionar a Motril en un mundo cada vez más competitivo y captar la atención de compañías con barcos exclusivos, como Star Clipper Mónaco, National Geografic o Sea Cloud, que valoran la tranquilidad del Puerto y la riqueza del destino. Como dato significativo, durante la última década han hecho escala en la dársena granadina 242 buques de crucero y cerca de 100.000 personas.

– ¿Qué proyectos de inversión están previstos para el futuro?

– Afrontamos con fondos propios la construcción una terminal de pasajeros, que estará terminada el año que viene. Hasta ahora habíamos adaptado un espacio para ello, pero hace falta una nueva. En un futuro habrá que buscar una solución para el puerto pesquero y el puerto deportivo.

“EL PSOE SE TIENE QUE DAR POR ENTERADO DE LOS MENSAJES DE LOS CIUDADANOS Y YA NO VALEN LAS EXPLICACIONES A CORTO PLAZO”

– Lleva más de dos años alejado de la política en primera línea. Usted que fue durante una década secretario general del PSOE de Granada, ¿qué opinión tiene los resultados de su partido en la provincia?

– Ahora vivo la actualidad política a distancia, aunque la sigo porque me interesa la política. Creo que los ciudadanos nos han mandado ya demasiadas señales y hay que darse ya por aludidos. El PSOE se tiene que dar por enterado. Tiene que dar acuse de recibo de los mensajes de los ciudadanos y ya no valen más explicaciones de corto plazo. Quiero que mi partido vaya bien, que se reconfigure, que se despoje de muchas cosas que le sobran, de muchos planteamientos de corto plazo y de muchas poses que no le llevan a ningún sitio. Mes gustaría que llegue una nueva generación de gente para tomar decisiones sin condicionantes.

– ¿Le sorprendió la ‘Operación Nazarí’ y salida de Torres Hurtado de la alcaldía?

– Me sorprendió. Fue una bomba no solo desde el punto de vista informativo sino también desde el emocional. Te cuesta creer que a alguien que ha tenido tanta notoriedad, y con un notable aval y apoyo de los ciudadanos, le ocurra algo así. Sorprende y duele, con independencia al partido que pertenezca. Cada vez que hay un caso de esa naturaleza, toda la política y la vida pública baja un piso más hacia el sótano. Y vamos todos en el mismo ascensor, o ‘descensor’ en este caso. Es doloroso

“EL CAMBIO DE ALCALDE ME HA HECHO MUCHA ILUSIÓN Y CUENCA LO ESTÁ HACIENDO BIEN”

– ¿Le hace ilusión ver a Paco Cuenca como alcalde de Granada?

– Muchísima. A veces la vida hace justicia. Ha sido como ese jugador que sale al campo en el último minuto y que está, incluso, de espaldas en un córner, pero el balón le da en la nuca y marca el gol de su vida. Eso es lo que le ha pasado a Paco Cuenca. Cuando no lo esperaba nadie, con un resultado electoral complicado, y con una composición de grupos municipales que había torcido esa posibilidad, se ha dado la vuelta a todo y es alcalde. Y, además, en un momento en que se resolvió una situación judicial que había sido muy injusta con él, con un procedimiento que lo había tenido contaminado durante mucho tiempo. Es esa situación de que eres culpable mientras que no se demuestre lo contrario, que es lo que sucede ahora mismo con cualquier cargo público cuando aparece un halo de sospecha. Eso es muy doloroso. A mí me emocionó mucho verlo como alcalde y, además, creo que lo está haciendo bien. Con independencia de la ‘Operación Nazarí’, a Granada le convenía salir de donde estaba metida. Tenía una imagen en blanco y negro desde hace tiempo.

– ¿Piensa volver algún día a la primera línea política?

– De la política no se va uno nunca, porque es una manera de entender la vida. Ahora, verme en la primera línea de la política y con responsabilidades, no. Tengo muchos recuerdos y emociones de los casi 25 años en los que los ciudadanos me han dado la oportunidad de hacer algo por lo que muchos seres humanos pagarían años de su vida, pero ya no tengo ningún interés en volver.