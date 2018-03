Alrededor de 170.000 conductores sufrirán alguna incidencia en la carretera esta Semana Santa

Durante las vacaciones de Semana Santa y como todos los años, serán cientos los españoles que recurran a su coche para escaparse unos días. Tal es así que la DGT ha previsto en torno a 15,5 millones de desplazamientos. Un abultado número que se traducirá en atascos, retenciones y otras incomodidades asociadas a los viajes en estas fechas. Un contexto en el que Acierto.com ha elaborado un informe que desvela que hasta 170.000 conductores sufrirán algún incidente en la carretera. Y es que el incremento de los traslados de este puente disparará las probabilidades de que así sea. De hecho y tal y como apuntan los números del sector asegurador, solo las asistencias en carretera se incrementarán casi un 30% en Semana Santa. Un riesgo, no obstante, menor que el de otras fechas como las Navidades o las vacaciones de verano, a la cabeza de este particular ranking.

Si nos centramos en este servicio, observamos que casi 1 de cada 4 de los que se han visto obligados a recurrir a él lo ha hecho por algo tan sencillo como un pinchazo. No obstante, la intervención estrella han sido los problemas con la batería; un percance que ha afectado a casi el 40% de los conductores. El 6% se ha visto implicado en un accidente y el resto ha padecido otras averías que van más allá de las citadas.

El estudio también pone de manifiesto que hasta el 81% de los españoles ha tenido que llevar su automóvil al taller al menos una vez al año por culpa de una avería. Y que el resto se ha visto obligado a hacerlo entre dos y cinco veces. La cifra, sin embargo, no nos extraña. ¿El motivo? La edad del parque automovilístico nacional y el mantenimiento que los conductores hacen de sus coches.

Las revisiones del vehículo, la asignatura pendiente de los españoles

Y es que según los datos del comparador de seguros Acierto.com, 1 de cada 4 conductores no prepara su coche adecuadamente antes de emprender un viaje largo (como los propios de Semana Santa); y que casi el 60% no cambia sus neumáticos a tiempo. De hecho hasta 2 de cada 5 reconocen no pasar las revisiones estipuladas por el fabricante. Lo peor es que el 18% ignora directamente cuándo debe hacerlo y que casi el 50% solo lo haría en caso de detectar un problema.

En cuanto a las ruedas, el 46,2% los renueva pasados los 55.000 kilómetros y el 11,7% después de recorrer más de 65.000. Algo preocupante si tenemos en cuenta que el límite recomendable se encuentra en los 40.000. Respecto a la antigüedad de los vehículos, el 55% de los coches españoles superan los 100.000 kilómetros y tienen una edad media que supera los 12 años. De nuevo unas cifras alarmantes ante las que conviene tomar las máximas precauciones.