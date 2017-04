Almuñécar denunciará a Endesa por los cortes de luz en el Lunes Santo

El Ayuntamiento de Almuñécar denunciará a la empresa Endesa por los cortes en el suministro eléctrico producidos en la noche del Lunes Santo, que afectó a la mayoría de la población durante algo más de tres horas, “provocando un grave perjuicio para los intereses del municipio”, asegura el consistorio en una nota.

El Consistorio sexitano asegura estar dispuesto a buscar una solución definitiva, “al eterno problema de los cortes de luz en nuestro municipio”; sin embargo en los últimos días son incontables las veces, en el que el suministro eléctrico ha quedado interrumpido sin previo aviso. “No descartamos incluso llegar a la vía judicial para que se acabe de una vez por todas con este problema.”, ha manifestado el teniente de alcalde, Juan José Ruiz Joya.

Según Ruiz Joya, “son demasiados años y demasiados daños los provocados en Almuñécar por los continuos cortes de luz. Afecta a negocios y empresas y a la vida cotidiana. De nada han servido las constantes denuncias públicas a sus representantes ni las manifestaciones reiteradas”, afirma el portavoz.

“Vamos a convocar a Endesa en las dependencias municipales para exigir que esta situación se aborde de manera definitiva, y desde los servicios jurídicos municipales se está estudiando usar la vía judicial como mecanismo que permita que se escuchen estas demandas. También se está preparando un requerimiento a la Junta de Andalucía para que realice una inspección y pueda incoar un expediente sancionador en su caso”, dice el edil sexitano

Por su parte la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, no ha dudado en manifestar que “no está dispuesta a más situaciones como la vivida anoche” Y añade: “Es lamentable que Endesa haya deslucido nuestro Lunes Santo y que los negocios no hayan podido trabajar según lo esperado. Nuestros vecinos no van a pagar la poca profesionalidad y la falta de implicación de la empresa”, sentenció la primera edil sexitana.