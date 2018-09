Almuñécar convoca el V Concurso de Fotografía Ciudad de Almuñécar “Paraíso Mediterráneo”

El Ayuntamiento de Almuñécar ha dado luz verde a las bases del V Premio de Fotografía Turística, Ciudad de Almuñécar. “Paraíso Mediterráneo”, que ha presentado el concejal de Turismo, Rafael Caballero Jiménez, a la Junta de Gobierno Local.

La iniciativa parte desde el Patronato de Turismo de Almuñécar que convoca esta nuevo edición de citado concurso “con el objeto de fomentar y dar a conocer la oferta y la riqueza turística del municipio a través de las fotografías participantes, que reflejen valores históricos, culturales, gastronómicos, etnográficos y/o paisajísticos del destino turístico y que ayuden a divulgar la singularidad y el atractivo del mismo en la promoción turística de Almuñécar – La Herradura”, según recoge el documento.

Podrán concurrir al concurso cualquier persona física mayor de 18 años, ya sea profesional o aficionada a la fotografía, debiendo hacerlo de forma individual, a excepción de trabajadores del Ayuntamiento sexitano u organismos autónomos.

Las fotografías pueden ser en color o blanco y negro, que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso. Se presentarán colecciones que contengan 12 fotografías por cada uno de los concursantes, con un máximo de tres colecciones por participante, de manera que se puedan dar cabida a diferentes temáticas y aspectos del destino turístico. Cada fotografía habrá de ser presentada con un título.

Todos los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos en medios impresos. No podrán presentarse obras que ya hayan sido ganadoras de otros concursos. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, no aceptándose fotomontajes. Si serán aceptadas las fotografías panorámicas, así como las correcciones de color y luz y eliminación de motas de polvo.

Las obras deberán presentarse, hasta el 16 de noviembre del presente año, en formato digital en cualquiera de los soportes conocidos (CD, Pendrive, o similar) con las siguientes condiciones: Formato digital: únicamente serán aceptadas imágenes en formato .jpg de alta resolución y/o .tiff con un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 pixeles, un peso máximo de archivo de 10 MegaBytes (Mb) y, al menos, 300 ppp de resolución.

Las obras se presentaran en las dependencias administrativas del Área de Turismo, situadas en Planta Baja del Ayuntamiento de Almuñécar en horario de 10 a 14 horas, así como por correo postal (en este caso se deberá presentar en sobre certificado). El Patronato de Turismo de Almuñécar declina cualquier responsabilidad sobre pérdidas o deterioros que pudiesen sufrir las obras.

La organización designará un Jurado compuesto por miembros del Ayuntamiento de Almuñécar, el Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar, y personas expertas del ámbito profesional relacionadas o representativas con la temática que plantea el concurso. Los miembros del jurado no podrán ser familiares de los concursantes ni estar comprendidos en causa de recusación de los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992

No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o con contenidos contrarios a la legalidad vigente y a las propias bases de este concurso. El Jurado valorará la idea expresada por la obra respecto a los objetivos del concurso, así como la expresión artística de la misma y su calidad fotográfica. Las obras presentadas se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios objetivos: calidad artística y técnica de la propuesta y realce del aspecto turístico de la ciudad

El fallo del jurado será inapelable y se reserva el derecho a declarar el premio desierto y convocar un nuevo concurso o nuevas bases al que deberán presentarse nuevos trabajos.

El Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir las fotografías participantes en el presente concurso, con el único objetivo de su utilización para promocionar y divulgar sin límites temporales ni territoriales con fines de exposición y promoción de carácter turístico, en redes sociales, soportes informativos y promocionales propios o a través de terceros, así como, exponer de manera libre cualquiera de las imágenes, incluso en las ferias de turismo a las que el Patronato de Turismo de Almuñécar asiste.

A estos efectos, los autores de las colecciones premiadas aceptan ceder al Patronato a título gratuito, con carácter permanente, y sin restricción los derechos de reproducción de todo el material presentado, copia, distribución y publicación sin límites con los fines señalados de exposición o promoción. El hecho de concurrir a este concurso, supone que las personas participantes se comprometen a no reivindicar los derechos de autor por la reproducción de las colecciones premiadas.

Premios

Se establecen un primer premio de 1.000 euros a la colección ganadora; un segundo premio de 500 euros a la colección que obtenga la segunda mejor valoración por parte del Jurado. Igualmente se establecen en la presente edición doce premios accésit que ilustrarán un calendario de mesa para el año 2019 que editará el Patronato de Turismo de Almuñécar para ser distribuido en sus labores de promoción del destino. Dichos premios accésit consistirán en la publicación (con nombre y apellidos) de cada una de las fotos seleccionadas para el mencionado calendario, así como la entrega de un pack de artículos de merchandising del Patronato de Turismo de Almuñécar. Las bases al completo se podrán consultar en la web www.almunecar.es y www.turismoalmunecar.ces