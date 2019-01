Almuñécar celebrará del 18 al 20 de enero su primer Festival del Tango

Almuñécar se prepara para celebrar su primer Festival del Tango que tendrá lugar del 18 al 20 de este mes de enero, en el hotel Almuñécar Playa y la Casa de la Cultura sexitana. El evento reunirá a más de 400 personas de diferentes provincias españolas y de otros países europeos. Así lo han manifestado los organizadores del mismo, Paz Sambade Zumoffen y Miguel Wiede Romero, que junto al concejal de Turismo, Rafael Caballero Jiménez, han presentado el programa del mismo.

Según los organizadores, el I Festival del Tango de Almuñécar, que nace con la vocación de continuidad en el tiempo a tenor de la buena aceptación e interés que ha despertado, cuenta ya con más de 60 parejas de baile inscritas aparte de una cantidad importante de personas interesadas en los talleres y milongas, que se desarrollará en las instalaciones del hotel Almuñécar Playa durante tres días. “A ello se sumarán dos grandes espectáculos, viernes, 18 y sábado 19, que tendrán como escenario el auditorio de la Casa de la Cultura sexitana. También añadimos al programa una exhibición de milonga, en el parque El Majuelo, para lo cual contaremos con el apoyo del Área de Turismo de Almuñécar, que ofrecerá una visita turística a los participantes”, explicaron Paz Sambade Zumoffen y Miguel Wiede Romero, quienes agradecieron el apoyo del Ayuntamiento almuñequero a través de los ediles de Cultura y Turismo, Olga Ruano y Rafael Caballero Jiménez.

Por su parte, el concejal de Turismo, Rafael Caballero Jiménez, tras disculpar la asistencia al acto de Olga Ruano por motivos familiares, manifestó que “un evento de estas características y en estas fechas es muy importante para Almuñécar porque la ocupación hotelera no es la misma que la temporada estival, y por tanto, ayuda a dar vida a los establecimientos hoteleros y al municipio porque genera un buena ambiente”. El edil sexitano agradeció a los promotores y organizadores en nombre del Ayuntamiento “su compromiso y apuesta por Almuñécar”, señaló.

Espectáculos

En cuanto a los espectáculos previstos para celebrar en el auditorio de la Casa de la Cultura los días 18 y 19, desde las 19,30 horas, el primero lleva por título “Instantes de Vida”, que “será todo un deleite de los sentidos ya que abarcará teatro, danza, música, canciones y poesía, a través de los tangos más famosos, las melodías más vibrantes y alguna que otra sorpresa mundialmente conocida. Show teatral musical poético, junto con un show multidisciplinario que gira alrededor de las migraciones y emigraciones humanas, tanto físicas como emocionales. Con texto de diversos poetas se adentra en el íntimo mundo de las decisiones personales frente a los cambios importantes en la vida del ser humano. Es un espectáculo musical de tango y de canciones mundialmente conocidas. Una hora de pura emoción y reflexión donde se puede disfrutar del cante, del baile y del teatro a nivel profesional todo ello ejecutado de manera exquisita y poética”, señaló Paz y Miguel, quienes destacaron, bajo la dirección de Angel Castilla, la interpretación del actor y cantante, Lorenzo Moncloa, y los bailarines, Silvia Fuentes y Ezequiel Herrera Petrakis.

La Noche que me quieras

Para el sábado día 19, se anuncia, tras el exitoso estreno en el emblemático Teatro Talia de Valencia, el espectáculo musical de tango revelación en España: “La noche que me quieras”. Un Homenaje a Carlos Gardel, que fuera por sus méritos auspiciado por la Embajada Argentina en España, y con largo recorrido aún en lo que queda durante el año. Está protagonizado por la cantante argentina Analia Bueti, junto con la orquesta de tango dirigida por el pianista, Mariano Siccardi; a quien acompaña al bandoneón de Lucas Calabrese, y el violinista, Emiliano Pérez. Ellos serán los artistas encargados de trasmitir las emociones que se desprenden de un seleccionado y cuidado repertorio gardeliano, donde no faltarán los temas clásicos: Volver, Caminito, A media Luz, El día que me quieras, entre otros, en complicidad con los bailarines, Debora Godoy y Carlos Guevara, donde harán de cada pasaje musical una historia que rescatará los momentos más emotivos en la historia del cariñosamente llamado “morocho del Abasto”, destacaron los organizadores.

Las entradas anticipadas para estos espectáculos se pueden adquirir en la Casa de la Cultura y Viajes Ecuador de Almuñécar, así como por internet www.bravoentradas.com