Alhambra Nievas: “Voy a retomar mi carrera como jugadora en Granada”

El rugby no se ha acabado para Alhambra Nievas. A sus 35 años y después de haber sido nombrada Mejor Árbitra del Mundo en 2016, decidió retirarse del arbitraje este verano, tras lo que tomó el cargo de Gerente del Desarrollo de Árbitros de la Federación Internacional de Rugby. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para la granadina, pues tal y como anunció ayer en una entrevista en el programa ‘SER Deportivos Granada’, de la Cadena SER, “voy a retomar mi carrera como jugadora en Granada”.

La exárbitra internacional explicó que “ayer -haciendo referencia al martes- fue mi primer entrenamiento con el CD Universidad de Granada”, tras lo que añadió entre risas que “hoy -este miércoles- vuelvo y no tengo muchas agujetas, así que estamos bien”. “Mi preparación física como árbitro aún me dura”, destacó la granadina, que indicó que “estoy contenta de poder volver a jugar y disfrutar de mis compañeras dentro del campo”.

Durante la entrevista, además, recordó que antes de dedicarse al arbitraje “jugué el último seis naciones que disputó España femenino, en 2006” y, de hecho, “inicialmente el arbitraje me lo tomaba como un complemento”. Sin embargo, le llegó el éxito como árbitra y, tras haber colgado el silbato, explicó que “me quedaba recorrido, pero esta oportunidad me daba la oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente en la parcela de la gestión”, haciendo referencia a su reciente nombramiento como Gerente de Desarrollo de Árbitros de la Federación Internacional de Rugby, en el que, según explicó, “mi principal función es detectar talentos, gente con muchas cualidades y potencial para arbitrar”.