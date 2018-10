Alejandro Pozo: “Los tres puntos se quedan en casa, que es lo importante”

El goleador del Granada CF en la tarde de hoy, Alejandro Pozo, ha asegurado tras el partido que siente “una alegría inmensa de poder meter otra vez aquí, en Los Cármenes”. El hervense ha explicado que “el Almería es un rival muy fuerte que ha venido aquí a jugar su juego y nos lo ha puesto difícil”, a lo que ha añadido que “hemos intentado jugar nuestro juego también, aunque nos ha costado un poquito más”.

El ‘9’ rojiblanco, pese a ello, ha relatado que “en los minutos finales, hemos podido meter el gol y los tres puntos se quedan aquí en casa, que es lo importante”, tras lo que ha señalado que el equipo se encuentra “ya pensando en la siguiente jornada”.

Sobre su gol, Pozo ha explicado que “el míster me ha dado la oportunidad de jugar los últimos minutos y he podido meter el gol”, a lo que ha añadido que “ha servido para sumar los tres puntos, que es lo más importante y es con lo que me quedo”.

Por último, con respecto a la hinchada, Pozo ha destacado que “la afición, desde que llegué aquí me ha tratado espectacular”, algo por lo que “le tengo que dar las gracias”. A esto, el hervense ha añadido que “van por ellos también esta victoria y el gol”.