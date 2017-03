Alcaraz: “El sábado a las 13:00 horas tenemos que sacar fuerza de donde no la hay”

Nueva victoria del Granada en casa ante un Alavés que puso las cosas muy difíciles, algo que el entrenador local, Lucas Alcaraz, interpretó así: “Hemos llevado bien el partido hasta el 2-1 y antes y después ha habido ocasiones más que suficientes para meter el tercero que nos hubiese dado más oxígeno a la hora de reservar gente que no hemos podido hacer.A partir del 2-1 ellos se han volcado y han mostrado su confianza alta. Le doy gran valor al comportamiento de los jugadores y del público”.

MEDIA CON UCHE Y WAKASO

Alcaraz parece haber encontrado el equilibrio en la medular con la dupla Uche-Wakaso, aunque no podrá darle continuidad por la quinta amarilla al nigeriano. “Wakaso ha perdido el otro compañero, porque le han sacado quinta. Son jugadores con mucho ritmo y energía, se están compenetrando bien pero ahora tendremos que usar otros jugadores. Somos el equipo que más cansado ha jugado otros partido”.

DOBLE VERSIÓN DENTRO Y FUERA DE CASA

Una vez más, la escuadra nazarí ha vuelto dar una imagen muy diferente en Los Cármenes a la que está dando a domicilio. Para el míster rojiblanco “hay que hacer el mismo parido fuera de casa y ganar”. En otro orden de cosas, elogió el tercer triunfo en casa: “No es fácil en un equipo de la parte de abajo hacer tres victorias seguidas en casa, tenemos que ser capaces de revertir esta situación fuera. El sábado a las 13:00 horas tenemos que sacar las fuerzas de donde no hay y, a lo mejor en las situaciones adversas viene el triunfo, el fútbol tiene esas cosas”.

BAJAS EN LA ZAGA

A Alcaraz se le plantean problemas debido a las ausencias, aunque comentó que irá resolviéndolas a medida que llegue el día del partido: “Tengo que ver mañana si Hongla es recuperable, Héctor ha terminado con molestias, tenemos que resolverlo el mismo sábado. Es cierto que me hubiese gustado llegar con todos los efectivos y menos bajas en la parte de atrás, pero las circunstancias son las que son. Jugamos el último partido del miércoles y el primero del sábado, con dos sancionados, pero no me sorprendería que pudiéramos resolver esto. Cuando las situaciones son adversas, los equipos se crecen”.

VICTORIA DIFERENTE

De los tres triunfos consecutivos en casa, este ha sido el más disputado. Alcaraz apela al crecimiento ante la adversidad para darle explicación: “El equipo ha hecho cosas muy interesantes. Ha habido fases en las que hemos sufrido pero con ocasiones muy claras. Si hubiese entrado una, lo jugadores se hubiesen soltado más. Hemos sido capaces de jugar jugando de otra manera. Este es un rival que espesa más el partido y hemos contrarrestado bien el juego directo.