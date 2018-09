Agustín Barajas: “Con ‘A mi aire’ soy yo más que nunca” | Vídeo

A Agustín Barajas le quedan pocas horas para subirse a un escenario en su tierra, a la que “es necesario volver” de vez en cuando, según confiesa. La compañía del bailaor y coreógrafico granadino mostrará este jueves y viernes en el Corral del Carbón su último trabajo: “A mi aire”. Así, él junto a Manuel Heredia, Fita Heredia, Marcos Palometas, David Moreira, y Kika Quesada como invitada especial, se entregarán al público granadino con este proyecto que guarda una gran diferencia con los anteriores: su valor coreográfico.

El joven artista, muy conocido también por su participación en el programa de Canal Sur ‘Se llama Copla’, nos recibe en el lugar de ensayo de la compañía antes de su cita con el público granadino del que dice sentir su cariño, pero no olvida “lo exigente que es”.

‘A mi aire’ es tu tercera producción y faltan pocas horas para que la muestres en el Corral del Carbón. ¿Cómo te sientes con este nuevo proyecto?

Estoy muy contento de avanzar y seguir creciendo. En los tiempos que corren no es fácil crear proyectos y tener un buen respaldo. Estamos muy limitados por temas de ayuda. Pero yo soy de los que piensa que para qué parar cuando se puede evolucionar. Tenía muchas ganas de crear un nuevo capítulo en mi carrera artística y decidí meterme de lleno en “A mi aire”.

Antes de profundizar en el nuevo espectáculo, si echas la vista atrás, ¿qué es lo que más valoras de tu carrera artística?

Mucho sacrificio y trabajo, pero todo tiene recompensa. Estoy muy orgulloso de mi trayectoria, con sus buenos y malos momentos porque los malos te hacen crecer y los buenos te impulsan. Me considero una persona muy inquieta y eso ha hecho que me abra a otros campos y seguir evolucionando. No me gusta quedarme estancado.

¿En qué se diferencia “A mi aire” de tus anteriores trabajos?

Soy yo más que nunca. Me muestro tal y como soy, aunque también desprende algo de las personalidades con las que he trabajado en diferentes años. Además, “A mi aire” tiene algo diferente al resto y es su valor coreográfico. Toda la compañía está en continuo movimiento e interactuamos unos con los otros, algo que se aleja del clásico patrón de bailaores delante y músicos detrás. Todos estamos en el mismo plano y hay mucha coreografía.

¿Podemos decir que es tu proyecto más maduro hasta la fecha?

Totalmente. Hay una evolución muy notable respecto a las anteriores producciones. Me encuentro en un momento de mi vida profesional muy estable. Me enriquece el ser un bailaor de compañía y también un bailaor solista, y creo que aquí se compulsan ambas personalidades.

Has mencionado al principio de esta entrevista esa “soledad” del artista en cuanto a apoyo y ayuda…

Sí. Así es. Los jóvenes creadores no contamos con la ayuda de productores e instituciones. Pienso que el arte es impagable porque conlleva mucho esfuerzo y trabajo, y , encima, cuando lo quieres exponer, te ves tan limitado… Al final tienes que encargarte de todo, cuando un artista debería centrarse únicamente en crear. Estamos muy limitados. Nos falta ayuda.

El año pasado, por estas fechas más o menos, pisaste Granada con tu anterior trabajo ‘Entre Copla y Flamenco’. ¿Qué sientes cada vez que te toca actuar en tu tierra? ¿Cómo es el público granadino?

Para mi es necesario volver a mi tierra. Me recuerda de dónde vengo y lo que soy, y me enseña muchísimo. El público de Granada es muy exigente, aunque me siento muy querido, quizá sea por la difusión que me dio el haber trabajado cinco años en Canal Sur. De cualquier modo, Granada es la cuna del flamenco y hay un alto nivel. Lógicamente me parece bien que entre compañeros seamos muy exquisitos a la hora de valorar un espectáculo.

¿Por dónde sigue tu camino después de esta parada en el Corral del Carbón de Granada?

Continúo con la gira con Rafael Amargo. Después marcho a Miami y a Nueva York para dos colaboracione. Más tarde, vuelvo a Barcelona para unirme con Amargo nuevamente. Y en marzo, si todo va bien, queremos estar con “A mi aire” en un teatro de Madrid.