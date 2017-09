¿A qué se debe el cese de Joan Carles March?

¿Qué intereses ocultos mueven a la Consejería de Salud a tomar tal inconsciente decisión? Sin duda no son los resultados de gestión de Joan (excelentes dado los tiempos que corren y en concreto en momentos tan difíciles que ha vivido la EASP), ni su involucración en la sanidad pública andaluza y mejora del bienestar (ha conseguido acercar la EASP a la calle, al ciudadano, ¿de qué sirven políticas sanitarias generadas por políticos sentados en su jaula de oro si no dan respuesta a necesidades reales, si no van dirigidas a mitigar los problemas del ciudadano de a pie?), ni su labor interna en la EASP (creando puentes y generando más capital humano, involucrándonos una vez más como empujoncito para remontar esta casa que se hundía). Y seguiría alabando su labor de directivo, además de académico e investigador de excelencia y mejor persona, pero lo que quiero saber es ¿a qué leches se debe entonces este cese?

Como ciudadana, me siento consumida por las descabelladas decisiones de nuestros políticos que hacen y deshacen a su antojo sin mirar el bien ajeno y sin reflexionar sobre las repercusiones que conllevan tales decisiones. Como trabajadora de la EASP, me siento dolida, desganada y cabreada por la pésima gestión política que juega a las casitas con mi trabajo, con mi pan de cada día. Y estoy cansada de los muchos cambios de dirigentes (este último nada acertado) que tan solo conllevan cambios de equipos, cambios de líneas estratégicas, nuevos procedimientos y, por ende, resistencia al cambio, desilusión y desmotivación, y todo ello repercute negativamente en la calidad , ralentiza el trabajo aminorando la producción y generando pérdidas en un contexto de crisis económica (luego nos pedirán resultados imposibles!!).

Y me siento impotente…

Se cambia para poder dar respuestas adecuadas al entorno, para mejorar la misión de la empresa, se cambia para sumar no restar, se cambia cuando lo que hay no funciona. No es el caso.

Sinceramente, me asquea este tipo de maniobras políticas, decepcionan y generan desconfianza hacia las personas que supuestamente velan por nuestro bienestar.

Quiero pensar que ha sido una decisión mal tomada en un mal momento pero que sin duda va afectar de forma negativa; es de humanos equivocarse pero cabe reflexionar, y cabe rectificar; prefiero pensar que mañana, los miembros del Consejo de Administración encabezados por la Consejera de Salud no llevarán a cabo el cese oficial. Cuando algo funciona, ¿por qué cambiar?

Gracias Joan por todo, y gracias por ilusionarnos y hacernos creer de nuevo en el proyecto EASP, y por enseñarnos que con el esfuerzo de todos es posible un mundo sin fronteras y una sanidad universal. Gracias y un beso, Begoña

Me gustaría hacerle llegar este escrito a Marina Alvarez Benito, Consejera de Salud de la Junta de Andalucía y al resto de los miembros del Consejo de Administración, como profesional de la empresa que dirigen y administran.