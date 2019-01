A las Grizzlies se les escapa la victoria

Las Granada Grizzlies han caído frente a las Milenio Panthers de Logroño por dos goles a uno en la doceava jornada de Liga Iberdrola. Cuando todo parecía encaminado hacia la victoria de las granadinas, en el minuto 57 del partido, Ana Isabel Lorente ponía el empate en el marcador para mandar el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Manuela Paniego acabó sentenciando el partido con el gol de oro.

El partido empezaba con todo a favor para las Grizzlies, quienes en el minuto uno del partido, lograron encajarle un gol a sus rivales gracias al tanto de Cristina Ubieto tras una magnifica asistencia de Marta Barbosa. A partir de este momento, las jugadoras del club granadino experimentaron un aumento en su motivación que les hizo olvidar que esa misma mañana habían realizado un viaje de más de siete horas en coche. Las panteras de Logroño no se vinieron abajo y trataron de darle la vuelta al partido en todo momento, pero el gol se les resistía, debido a la gran actuación de Lorena García y de la defensa nazarí para evitarlo, quienes lograron evitar que la pastilla entrara en alguno de los 9 lanzamientos propiciados por las logroñesas

El segundo periodo comenzaba con una jugadora menos del equipo local, Tina Lischkova concretamente, quien había sido expulsada justo al final del primer periodo por enganchar a una rival. Milenio no se podía permitir perder en casa, por lo que decidieron salir más fuertes ofensivamente en este periodo, en el que tras 15 lanzamientos a puerta no consiguieron anotar ninguno, gracias a Lorena García que consiguió detener todos los lanzamientos. Las visitantes se vieron en un asedio constante de sus rivales, y las pocas ocasiones que tuvieron no acabaron en gol, aunque no permitían que les empataran el partido.

Llegaba el tercer periodo, los últimos 20 minutos que debían resistir las granadinas para alcanzar la victoria. Las jugadoras de Milenio estaban decididas a empatar como fuera, tal es así, que acabaron realizando 14 disparos a puerta de los cuales uno se escapó hacia dentro de la portería ‘Grizzlie’. En el minuto 57:37, en una ofensiva de las ‘Panthers’. Laura Gil asistió a Ana Isabel Lorente para poner el gol que empataba a las Grizzlies. En tres minutos las granadinas no pudieron revocar la situación y se dirigirían a la prórroga.

La prórroga se decidió, como es costumbre, por gol de oro. El tiempo extra no duró más de 2 minutos, pues Ana Isabel Lorente inició la jugada que propició el tanto de Manuela Paniego a pase de Tina Lisichkova.

Tras esta dura derrota, a las Granada Grizzlies todavía les queda enfrentarse al CH Txuri Urdín este domingo 27 de enero a las 15:20 horas en un partido en el que, tanto el animo como la forma física de las jugadoras Grizzlies, jugará un papel muy importante.

Ficha Técnica

Granada Grizllies: Lorena García, Lucía Delgado; Ana Pedrosa, Aida Ovalle, Carolina Rosa, Nuria Díaz, Martina Vondrokova, Marta Barbosa, Helena Muñoz, Lara Rivas, Eulalia De Reyes, Laura Castillo, Abulgasem Adous, Cristina Ubieto (1), Inmaculada López, Sara Reyes e Irene Coll.

Milenio Panthers: Marta Saranova; Nora Gómez, Ana Isabel Lorente (1), Alba González, Inés Mateo, Naiara Hernani, Lucía Iturriaga, Eva Rubio, Tina Lisichkova, Sonia Martínez, Laura Gil y manuela Paniego (1).

Parciales: 0-1, 0-0, 1-0 y 1-0.

Árbitros: Pablo Calvo y Jonatan Rubio.